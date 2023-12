Torreón, Coah.— La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó que a partir de ayer se reanudaron las operaciones en los puentes ferroviarios internacionales en Eagle Pass y El Paso, Texas, después de “observar un cambio reciente en las tendencias de las organizaciones de contrabando que mueven migrantes a través de México”.

“La CBP tomó medidas adicionales para aumentar el personal y abordar este problema relacionado con el desarrollo, incluso en asociación con las autoridades mexicanas”, asegura la oficina estadounidense.

El cierre de los puentes ferroviarios comenzó el 18 de diciembre, lo que ocasionó pérdidas millonarias a las empresas y estuvo a punto de provocar paros técnicos en algunas industrias.

La reanudación de las operaciones ferroviarias empezó a surtir efecto a partir de las 02:00 de la tarde.

También se informó que la CBP continuará priorizando la misión de seguridad fronteriza según sea necesario en respuesta a la evolución del problema migratorio. “Continuamos evaluando situaciones de seguridad, ajustando nuestros planes operativos y desplegando recursos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos no ciudadanos que no utilizan vías o procesos legales como CBP One y aquellos que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos”, se dijo en un comunicado.

Inician operativos de traslado

Como parte de las acciones para atender el fenómeno migratorio en Coahuila, la mañana de ayer se trasladó a personas migrantes en un vuelo Magnicharter desde el aeropuerto internacional de Piedras Negras para la repatriación segura a sus países, lo que se replicará de manera terrestre.

Las acciones desarrolladas por personal del Instituto Nacional de Migración fueron supervisadas por la comisionada de la relación Bilateral Coahuila-Texas, Sonia Villarreal Pérez, y el comandante de la 47 Zona Militar General Fidel Mondragón Rivero, así como la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo.

De acuerdo con los protocolos, acompañaron en el traslado elementos de Migración.