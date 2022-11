Se niega MC a sumarse a Va por México en 2024

Los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD avalaron ir unidos en un frente opositor en 2024, y llamaron a Movimiento Ciudadano (MC) a integrarse, porque con la suma de todas las fuerzas políticas tienen posibilidades reales de vencer a Morena.

A pesar del exhorto, el partido naranja reiteró que no se unirá a coaliciones en la contienda por la silla presidencial.

Así lo afirmaron a EL UNIVERSAL tras la encuesta que dio a conocer este diario en la que se observa que si PRI, PAN, PRD y MC fueran juntos en los comicios lograrían el voto de 41% del electorado, por encima de 40% que alcanza Morena en solitario.

“Hoy [ayer] un medio nacional da a conocer una encuesta, un medio nacional profesional, respetado, da a conocer una encuesta, EL UNIVERSAL, para ser más precisos. En números, la oposición en su conjunto, toda la oposición queda claro que en dos polos ganamos en 2024. Entonces, creo que el gran reto es seguir consolidándonos en 2023, para ganar 2024”, manifestó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Señaló que los partidos que forman la coalición Va por México (PAN, PRI y PRD) son competitivos si participan juntos en las elecciones que se realizarán en Coahuila y en el Estado de México el próximo año.

“Somos un partido integrante sólido de la coalición Va por México, y queda claro que somos competitivos juntos, si vamos juntos tenemos la certeza y la fortaleza de ganar las elecciones. Estoy cierto y claro que con ese profesionalismo, esa dedicación, de construir acuerdos en las dirigencias locales, con las dirigencias nacionales, vamos a ganar Coahuila en 2023, vamos a ganar el Estado de México en 2023, y en 2024 la Presidencia, pero lo hacemos trabajando de manera decidida”, expuso el tricolor.

Al respecto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, declaró a esta casa editorial que Acción Nacional “es la principal fuerza de oposición, y vamos a encabezar el cambio que el país demanda con urgencia”, pero para lograrlo, reconoció, deberán conformar un frente opositor.

“Tenemos con qué y tenemos con quién ganar en 2024. Cambiaremos México con Acción Nacional a la cabeza, buscaremos sumar a las diferentes fuerzas políticas opositoras, para evitar se pulverice el voto y juntos corregir el rumbo de México”, agregó.

En su oportunidad, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, comentó que la encuesta de EL UNIVERSAL deja de manifiesto que hay posibilidades reales de derrotar a Morena, pero coincidió en que ello depende de la creación de un amplio frente opositor. Por ese motivo, exigió a MC unirse en alianza a Va por México si no por convicción, por la exigencia ciudadana.

“Ahí están los datos, ahí están los números duros que señalan que sí podemos ganar, pero que al mismo tiempo sí requerimos un frente amplio opositor, que es necesario que se conforme no solamente por parte de los tres partidos de la coalición Va por México, sino que también sí se sume a este esfuerzo aliancista, por convicción propia o por presiones de la ciudadanía, Movimiento Ciudadano y sectores de la sociedad civil, porque ahí tenemos las posibilidades de ganar, yo estoy convencido de ello, hay que conformar ese amplio bloque opositor”, aseveró.

A pesar del llamado de los otros opositores, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, descartó unirse a Va por México, y agregó que el partido naranja va a construir su propio proyecto, con el que ganará la Presidencia de la República en 2024.

“Movimiento Ciudadano va a construir un proyecto y una propuesta que permitirá, con realineamiento de fuerzas regionales y nacionales, ganar la Presidencia de la República. (…) Andrés Manuel [López Obrador] sabe que Movimiento Ciudadano estará construyendo el proyecto que le va a ganar a su proyecto la Presidencia de la República, es lo único que quiero que les quede claro”, enfatizó.

Sobre la encuesta de EL UNIVERSAL, Dante Delgado consideró que si bien las encuestas son un instrumento útil, las que valen son las que tendrán que hacerse una vez que haya candidaturas reales y no hipotéticas.

“Las encuestas que valen son las que tendrán que surgir una vez que haya candidaturas reales, no hipotéticas, y adicionalmente no quiero descalificar ninguna encuesta; sin embargo, nosotros realizaremos encuestas para nosotros, no para el consumo externo”, concluyó.