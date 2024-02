El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en la mañanera se analizarán -una a una- las 18 reformas constitucionales y dos reformas legales presentadas ayer al Congreso de la Unión para que no haya malas interpretaciones ni manipulación.

“Vamos a analizar una por una para que se conozcan bien, que no haya malas interpretaciones, que no se distorsionen las cosas, que no haya manipulación, por eso tenemos que informar e informar, porque están esperando cómo afectarnos, dañarnos y atacarnos”.

El presidente López Obrador refirió que el domingo pasado inauguró una carretera de Oaxaca a Puerto Escondido que llevaba más de 15 años abandonada.

Lee también Reformas constitucionales de AMLO: Estas son las 20 iniciativas que enviará al Congreso

Pero sus adversarios y los medios de información estaban “molestísimos y descompuestos” diciendo que la carretera estaba inconclusa.

Retó a sus adversarios a que recorran la autopista a Puerto Escondido y se aseguren que está en perfecto estado.

Lee también Reformas de AMLO son el camino de retorno al pacto social de 1917: Luisa María Alcalde





































