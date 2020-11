Salvador Cienfuegos regresará a México en libertad: SRE

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, llegará a México en libertad, pues si bien la Fiscalía General de la República le abrió una carpeta de investigación, no hay una orden de aprehensión en su contra.

“El general Cienfuegos llegará en México, en Libertad, no es que aquí se le pone en libertad, se le pone en libertad en Nueva York”, dijo el Canciller en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En qué calidad viene, en ciudadano en libertad, no viene como un detenido. A diferencia de un procedimiento de aprehensión, éste se lleva a cabo cuando hay una orden de aprehensión en México, pero ya les informé que la evidencia proveniente de Estados Unidos fue puesta a disposición de la Fiscalía apenas hace seis días, entonces, no viene detenido a México”.

El encargado de la diplomacia mexicana dijo que Cienfuegos se sujetará al fuero civil, como todos los integrantes de las Fuerzas Armadas tratándose de delitos de esta naturaleza.

Recordó que como parte del acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, Cienfuegos será transportado a México por el US Marshall Service y será puesto a disposición de la autoridad mexicana.

“La Fiscalía dará a conocer los detalles, ella tiene que definir el camino procesal que tiene que seguir, pero el señor general Cienfuegos viene a México y se va a poner a disposición de la Fiscalía General de la República en libertad, no está detenido en su viaje, y en esa condición va a llegar a México.

En Canciller explicó que a diferencia del caso del ex secretario de Seguridad del ex presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, detenido e investigado también en Estados Unidos, dijo que el general Cienfuegos no es residente, no tiene operaciones financieras en ese país y los delitos que se le imputan son exclusivamente en México y ha solicitado ayuda consular.

Mientras que en el caso de García Luna no se dan esos supuestos ni ha pedido la intervención de la SRE.

cg