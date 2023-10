Luego de la renuncia de Rommel Pacheco al grupo parlamentario del PAN, para unirse a la bancada de Morena, el partido albiazul logró equilibrar sus fuerzas al convencer a la diputada Adela Ramos de unirse a sus filas.

La integración de la legisladora guinda, quien la semana pasada denunció vejaciones de su bancada por estar abiertamente en contra con la publicación de los nuevos libros de texto gratuitos, no se ha formalizado, sin embargo, fuentes de Morena confirmaron el salto de la diputada hacia las curules albiazules.

Este martes, a pregunta expresa de EL UNIVERSAL, el coordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Romero, reconoció que la salida de Rommel Pacheco fue una “sorpresa”, pero adelantó que hoy mismo, los panistas le pagarán a Morena con otra “sorpresita”.

“Mencionabas la sorpresita que nos llevamos, pero te aseguro que al ratito se llevan ustedes otra sorpresa, a nosotros nos gusta jugar futbol e ir empatando los cartones”, declaró.

El “brinco” de Adela Ramos, ya lo había adelantado este rotativo en su columna de Bajo Reserva, y se prevé que el anuncio oficial se realice este mismo martes en punto de las 11:30 horas, a través de una conferencia de prensa.

“No me puedo quedar en donde no hay libertad de expresión”

La diputada federal, Adela Ramos, oficializó su cambio de la bancada de Morena y la del PAN, y afirmó que tomó dicha determinación porque en el partido guinda solo encontró discriminación y violencia política de género.

“Al pueblo de México, el día de hoy es clara y firme mi decisión de integrarme de manera voluntaria al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que además de ser el primer partido de oposición de México, honorablemente promulga y practica la anhelada ideología humanista”, indicó.

En conferencia de prensa, aseguró que en el grupo parlamentario de Morena rebasaron los límites de sus convicciones.

“Yo no me puedo quedar en donde no hay libertad de expresión, donde hoy solo hay opresión, discriminación, y violencia política, ya que han rebasado los límites a mis convicciones. Uno de mis más grandes principios es y será siempre la razón, y esta razón no tiene color, y en ese orden de ideas tomo esta decisión, sé que a México se le defiende de pie no de rodillas”, concluyó.













maot