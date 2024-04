Mazatlán, Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que fue satisfactorio el operativo para localizar a 66 personas privadas de la libertad en esa entidad, pero dijo que hasta el momento ninguna de las víctimas ha presentado denuncia por ese secuestro masivo.

“Los encontramos ayer (los últimos 8) y hemos comprobado casa por casa donde están los que no estaban, los que habían desaparecido, y están en sus casas, tengo los nombres, los cuales no podemos darlos eso solamente los haría la autoridad investigadora en el caso de que presenten denuncia. No se han presentado denuncias”.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Mandatario Estatal dijo que las denuncias que se presentaron fueron de familiares, pero no de los de las personas directamente afectadas.

Rocha Moya dijo que se desplegó un operativo para localizar a esas ocho personas

Explicó que de los 66 plagiados, aparecieron 42, pero se buscaba a varios niños niñas, “luego localizamos 16 personas más ahí si ya venían todas las niñas y todos los niños que habían estado y sólo quedaron ocho”.

