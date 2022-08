Rezago educativo se acentúa en Chiapas y Oaxaca

El sur-sureste del país sigue siendo la región más rezagada en el sector educativo de México.

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de cada 100 alumnos que inician su educación básica en estados como Chiapas o Oaxaca sólo 12 terminan una carrera universitaria, mientras que en entidades como la Ciudad de México la cifra de egresados es más del triple, con 46 jóvenes.

En el marco del nuevo ciclo escolar, expertos advirtieron que dicha realidad persistirá de no implementarse una política pública focalizada que contemple el reforzamiento de los aprendizajes.

En esa materia, consideraron que haber desaparecido el Programa de Escuelas de Tiempo Completo “fue un error monumental” y advirtieron que de no retomarse una política similar “no habrá beca que alcance para revertir los daños”.

Las estadísticas del informe denominado Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2020-2021 señalan el número de graduados durante el ciclo escolar 2020-2021 “de cada 100 personas que iniciaron sus estudios en el ciclo escolar 2004-2005. Se observa una brecha de 34 puntos porcentuales entre la Ciudad de México, donde se gradúan 46 estudiantes de cada 100, comparada con Chiapas y Oaxaca, cuyas eficiencias son de 12%”.

Además de la Ciudad de México, destacan Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes con 41, 40 y 39 graduados de la universidad, respectivamente, mientras que al final de la lista, además de Chiapas y Oaxaca, se encuentran Guerrero, Veracruz y San Luis Potosí, con 15, 16 y 19, de manera respectiva.

Para Juan Alfonso Mejía, exsecretario de Educación Pública de Sinaloa, el rezago educativo en el sur-sureste del país está condenado a subsistir en tanto no se implementen políticas focalizadas.

“Las becas que entrega esta administración son bienvenidas y son muy necesarias para millones de niños mexicanos, pero no es suficiente para mantener el esfuerzo educativo de esos niños, ni son suficientes para lograr trayectorias exitosas de los niños. Por más dinero que les des, si un niño no entiende lo que ve en el salón de clases generará una frustración, y en el largo plazo esa frustración hará que el estudiante no quiera seguir en la escuela”, puntualizó.

El también investigador aseguró que para revertir el rezago se necesita dar acompañamiento sostenido a los estudiantes, desde que ingresan a la primaria hasta que terminan la universidad, así como acciones para reforzar los aprendizajes.

Error monumental

En ese sentido, lamentó la eliminación del Programa Escuelas de Tiempo Completo y llamó a la Federación a trabajar por restablecer esa política o bien implementar una similar.

“Los menores tienen una falta de aprendizaje que se ha agudizado por la pandemia. Si no se refuerza ese aprendizaje no habrá becas que alcancen para revertir el rezago que habrá en los próximos años. Es urgente recuperar los aprendizajes y eso exige estrategias focalizadas.

“Eliminar las Escuelas de Tiempo Completo fue un error monumental, porque la evidencia dice que a los menores les viene mejor estar más tiempo en la escuela. El Programa de Escuelas de Tiempo Completo fue evaluado por el Banco Mundial y fue reconocido entre los mejores a nivel internacional”, declaró.

Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE), recordó que el rezago del sur-sureste de México “es un problema histórico”, y lamentó que hasta ahora “ningún gobierno lo ha resuelto”.

“Tiene que ver con el abandono, tiene que ver con el tema económico, social, político, los conflictos magisteriales. Es en realidad la falta de interés por disminuir esta desigualdad educativa. Se dan becas, pero no hay trabajo focalizado por grado educativo, no hay mejores programas de estudios. Se requieren atenciones especializadas a población indígena y afromexicana, pero nunca se ha llevado a cabo una atención a fondo del tema educativo”, señaló.

La especialista coincidió en que resulta urgente la implementación de una estrategia para reforzar los aprendizajes como lo eran las Escuelas de Tiempo Completo.

“Sigue siendo pertinente cuestionar por qué eliminaron un programa que funcionaba bien y que entregaba buenas cuentas sobre temas de aprendizaje, apoyo, alimentación, clases adicionales. Ahora estamos con el programa de La Escuela es Nuestra, pero el problema de este programa es que dan el dinero y ellos deben elegir qué quiere la comunidad educativa, si quieren alimentos, horas adicionales de clases o infraestructura, y la verdad es que faltan las tres cosas, y es terrible que las comunidades con tantas carencias tengan que decidir sobre estas tres necesidades”, concluyó.