“Respuesta de AMLO alienta impunidad”

Los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a que también “cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos” promueven la impunidad y sientan un precedente negativo en un país afectado por la delincuencia, advirtieron analistas en seguridad pública consultados por EL UNIVERSAL.

El director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, afirmó que el Estado mexicano está obligado a cumplir la ley cuando hay un ataque de los grupos criminales, mediante el uso legítimo de la fuerza y respetando los derechos humanos.

Consideró que la actuación del Ejército en la persecución de la que fue objeto por pobladores en Múgica, Michoacán es “vergonzosa porque nos remite a un Estado que está siendo avasallado por la delincuencia, a un Estado que se encuentra rebasado por la delincuencia en donde lo que queda expuesto es que los ciudadanos no tienen quien los proteja”.

Y añadió: “La respuesta que da el Presidente es una respuesta de impunidad, es una respuesta de no reconocer las fallas, que la institución de seguridad está fallando. Antes de justificar y decir que ellos protegen los derechos de los delincuentes debería razonar acerca de lo bien o lo mal que están actuando y qué se debería hacer o no hacer a la hora de cumplir con la ley”.

La presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera Mitre, afirmó que el mensaje del presidente López Obrador incita a que los delincuentes continúen violando la ley sin límite.

“No es la primera vez que el Presidente se pronuncia en favor de los delincuentes, han sido muchos sus pronunciamientos y lo que no ha hecho son pronunciamientos en favor de las víctimas. Curiosamente, no es sensible si hablamos de feminicidios, niños con cáncer y personas sin acceso a la salud”, dijo.

Morera Mitre señaló que al parecer el Jefe del Ejecutivo federal no “entiende que los criminales descuartizan, queman, torturan, aterrorizan a comunidades enteras, son muy sanguinarios algunos de ellos y con todo eso dice que hay que cuidarlos porque también son seres humanos”.

Para la activista lo expresado por el Presidente ayer impacta desfavorablemente en las Fuerzas Armadas, al grado de que, aseguró, en algunos sectores hay molestia con el mensaje.

“Me parece gravísimo que el Presidente haga esas declaraciones y que pareciera que los militares siguen siendo su burla; no la burla de los ciudadanos, sí la del Presidente. Yo creo que hay una gran responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional que la va a terminar pagando, estoy segura que en este sexenio, pero ya vendrán otros tiempos donde exista justicia”, indicó.

El analista Alejandro Hope refirió que es loable y deseable que las autoridades civiles y militares utilicen la fuerza lo más limitado que se pueda, en las operaciones encomendadas.

En el caso de Nueva Italia, Hope cuestionó a la Sedena sobre quién dio la orden de implementar un operativo con un número insuficiente de elementos del que salieron huyendo de civiles armados, poniendo en riesgo a la tropa: “Eso es motivo de regaño, no de felicitación” del Presidente.

Consideró que al Ejército, Marina y Guardia Nacional se les están dando muchas responsabilidades en este sexenio sin los recursos adecuados: “En términos de personal de mando, yo creo que ya están operando en sus límites en muchas regiones y me preocupa que estemos empezando a pegarles a ciertas restricciones en términos de personal, recursos humanos o materiales”.