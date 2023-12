Los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD recriminaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por haber permitido, de 2019 a 2022, que la agencias antidrogas y de inmigracion y aduanas (DEA e ICE) de Estados Unidos armaran operativos que involucraron el tránsito de cocaína y dinero a México.

En entrevistas con EL UNIVERSAL denunciaron que lo anterior revela el “gobierno de la hipocresía de AMLO”, y afirmaron que también es muestra de que Morena es aliado del crimen organizado y está subordinado a EU. Por ello, los coordinadores Jorge Romero (PAN), Rubén Moreira (PRI) y Luis Espinosa Cházaro (PRD) exigieron una explicación oficial y adelantaron que harán un análisis sobre las acciones a tomar, que incluirán la vía jurídica, así como el impulso de reformas para prohibir “acuerdos en lo oscurito” con la DEA y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

Romero advirtió que si el Primer Mandatario no sale a explicar públicamente los detalles del acuerdo la oposición de irá “con todo”. “Es gravísimo. Es la política de la hipocresía, esa es la esencia de la 4T: la hipocresía, la política de cómo manejar un discurso mañanero por un lado y cómo ser absolutamente lo contrario en los hechos. Exigimos saber en qué consistían estos acuerdos. Que lo expliquen si no quieren que nos vayamos con todo diciendo que una vez más los cachamos en sus cosas, en las cosas que ellos dicen que con su autoridad moral no hacen. Si no quieren que nos vayamos con todo, a priori que salgan a explicar, que salga el Presidente a explicar de qué trata todo esto”, señaló.

De lo contrario, aseguró, la bancada del PAN analizará interponer querellas legales e impulsar reformas para prohibir acuerdos “en lo oscurito” con el gobierno estadounidense.

“Haremos un análisis profundo. Me atrevo a decir que incluso esto trasciende al grupo parlamentario y puedo asegurar que de esto van a salir muchas cosas jurídicamente hablando, es decir, querellas por parte de la oposición, además de reformas para prohibir este tipo de acuerdos”, sentenció Romero Herrera.

Por su parte, el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, advirtió que en el interior del recinto legislativo de San Lázaro habrán de abordar el tema a profundidad.

“El país vive una crisis de inseguridad terrible, la más grande de la historia, y las autoridades cometen varios errores, entre ellos no ver cómo solucionarlo y culpar al pasado, no tener coordinación en materia de seguridad, esforzarse por centralizar las decisiones en materia de seguridad y permitir que el crimen ocupe territorios grandes de nuestro país. Debemos de sentarnos para evaluar resultados, analizar las fallas y ver si se requiere una nueva legislación al respecto, porque sí me llama la atención que públicamente este gobierno señale que no hay colaboración con agencias internacionales a ese grado y por el otro sí la haya”, indicó.

El legislador tricolor consideró que la colaboración internacional siempre es buena; sin embargo, advirtió que dicha labor debe estar regulada, reglamentada, debe ser transparente, y debe quedar bien documentada.

“Yo creo que sí se debe de atender desde el Legislativo. Este tipo de colaboraciones se requieren en un mundo globalizado, pero la profundidad de las mismas se tiene que cuidar y tiene que haber toda una reglamentación para que no haya excesos y no haya errores y no haya fallas, porque ya ha pasado con Rápido y furioso, en donde las armas se perdieron y mataron personas”, declaró.

En su oportunidad, Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro, aseguró que “Morena tiene una alianza de facto con el crimen organizado”.

“Están aliados y han ganado elecciones con ayuda de ellos. El Presidente siempre manda señales de benevolencia y de amistad, como las que se dieron con el caso de la mamá de El Chapo, con la liberación del Chapito, y sigue diciendo que a la delincuencia hay que abrazarla en lugar de aplicarle la ley. Esto que da a conocer EL UNIVERSAL es solo un botón de muestra de que el gobierno mexicano no está combatiendo frontalmente a un cáncer social nacional que es el crimen organizado y la delincuencia, que generan violencia, que generan muertes”, dijo.

Agregó que el presidente López Obrador está haciendo lo que tanto criticó.

“Lo que tanto criticaba el Presidente en campaña, de la injerencia de Estados Unidos y de la sumisión del gobierno mexicano frente a Estados Unidos, pues ahora queda en evidencia que trabajamos para Estados Unidos, no solamente en temas de narcotráfico, sino en temas también de migración, en donde nosotros estamos absorbiendo ser el tercer país seguro para evitarle problemas a Estados Unidos y nosotros estamos pagando las consecuencias; entonces, en el discurso se dice una cosa, pero en los hechos vemos algo completamente distinto”, sentenció.

Finalmente, el diputado de Morena Antonio Pérez Garibay, integrante de la Comisión de Defensa, acusó a los opositores de “politiquería” y aseguró que el operativo de la DEA en territorio mexicano es parte de una colaboración internacional que permitirá lograr la paz en México.

“Son colaboraciones internacionales. Yo estoy a favor de todas las acciones que conlleven trabajar en coordinación con otros países en beneficio de todos los países, lo demás es politiquería. Lo que debemos hacer es trabajar en más y más acuerdos para llevar a México a un gran puerto”, concluyó.