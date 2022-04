La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, descartó que desde el legislativo se pretenda impulsar una reforma electoral “con base en el rencor”, como declaró a EL UNIVERSAL el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, pero advirtió que si se habla de sentimientos, el consejero ha sido parcial y aplica las reglas a modo.

“No hablemos de sentimientos porque esta es una responsabilidad muy objetiva que estamos asumiendo desde la Cámara, y obviamente el Ejecutivo tiene la facultad de mandarnos una propuesta que vamos a estudiar y analizar”, declaró.

En entrevista con este diario, aseguró que actualmente “el árbitro no es árbitro”, por lo que resulta urgente analizar una reforma electoral.

“Está cargando los dados a algunos de los jugadores de estos procesos y eso es lo que no está bien, entonces cabe reflexionar ¿Es conveniente que ese árbitro siga en esos términos? ¿Impulsándose por mayorías que aquí se habilitan para elegirlos? ¿O de plano ya mejor los elegimos de manera directa? Es algo que hay que estudiar”, detalló.

Aleida Alavez sostuvo que los consejeros del INE no habilitan la austeridad, no aplican bien las reglas y legislan sin tener esas facultades. Por ello, insistió, Morena sigue en la postura de que se legisle en la materia.

“Es muy claro y muy sabido que no coincidimos ya con las posiciones de ese presidente que en realidad se ha dedicado, insisto, a cargar los dados en contra del proyecto que estamos nosotros tratando de implementar en el país. Él tiene intereses, pero para jugar con intereses está del lado equivocado, debería sumarse a un partido y no estar en un Instituto en el que le corresponde ser árbitro. No se puede hablar ni a favor ni en contra, eso es muy claro, y eso lo tenemos que respetar, pero ellos no lo están haciendo, las reglas las leen a modo, tienen a una forma de ver las cosas que completamente no coincidimos, no es así como queremos a un Instituto Electoral”, concluyó.

jabf