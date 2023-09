Kenia López Rabadán, vicecoordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, exigió que, en el presupuesto de 2024, la Cámara de Diputados no se apliquen recortes a los recursos del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues se pondría en riesgo la democracia del país.

En conferencia de prensa, la senadora panista advirtió que no se debe poner en riesgo la elección más grande de la historia en nuestro país y respaldó la alerta del presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, quien en entrevista con EL UNIVERSAL señaló que, si hay recortes, el primer rubro afectado sería el fondo precautorio para el recuento de votos.

“Si un recorte presupuestal pone en riesgo el recuento de votos de la elección presidencial, no debemos permitirlo. Iremos a una elección histórica ante un país dividido por el presidente de la República, se hace necesario que cada voto deba ser respetado y contado, y si fuera necesario, vuelto a contar”, expuso la senadora.

Kenia López subrayó que si no hay recursos para que haya garantías en el proceso electoral del próximo año, el gobierno federal estará poniendo en riesgo a la democracia.

“Hay que exigir, no debe haber un recorte a las instituciones que garantizan la democracia. El INE no debe tener ningún recorte, y, por cierto, mucho menos en un año electoral; el Poder Judicial no debe sufrir ningún recorte, porque hoy más que nunca han demostrado que están para defender a la Constitución y a los mexicanos”, sentenció.

La legisladora del grupo parlamentario blanquiazul en el Senado remarcó que el INAI tampoco debe ser sujeto de recortes, ya que la transparencia es un derecho humano “y no puede haber retrocesos”.

Destacó que lo más preocupante del proyecto de presupuesto de egresos presentado por el Ejecutivo, “sin lugar a duda” es el recorte a la Secretaría de Salud.



