El senador Jorge Carlos Ramírez Marín negó las acusaciones de la dirigencia del PRI, que tras su renuncia al partido, lo acusó de traición y de anteponer sus ambiciones personales.

En entrevista, el legislador yucateco, quien confirmó que ya se registró como aspirante del Partido Verde a la gubernatura de Yucatán, puntualizó que no puede convalidar una alianza entre el PRI y el PAN en ese estado, y por eso su dimisión al tricolor.

Dijo que los calificativos de traidor bien pueden ser dirigidos a quienes desde los espacios de poder del PRI, hoy lo critican, como el líder parlamentario Rubén Moreira y la secretaria general del partido, Carolina Viggiano.

“Podría decir que ellos, sin consultar, están entregando el partido, pero no lo digo; podría decir que eso es traición, pero no lo digo; podría decir que me parece que su respuesta desmesurada solo representa el grado de desesperación en el que viven por recoger las migajas del PAN, pero no lo voy a decir”, expresó.

“Yo no estoy buscando chamba. Si al final de este proceso no tengo ningún cargo de elección popular o de administración, ese no es el tema, el tema será fundamentalmente rescatar al gobierno de Yucatán, devolvérselo a los ciudadanos devolvérselo a los que no tienen hoy oportunidades de educación no tienen oportunidades reales de salud y a los que ven cómo se despilfarra su dinero en puras cosas superficiales”, enfatizó.

maot