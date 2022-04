“Que recoja su balón y se vaya a Veracruz”, dice Moreira a presidente de la Cámara de Diputados

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, arremetió contra el Presidente del recinto legislativo de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, y lo culpó de “malinformar” al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior, luego de que el Ejecutivo reveló esta mañana que el morenista le contó que Moreira había manifestado que acompañaría la reforma a la Ley Minera, pero terminó votando en abstención.

“Yo me enteré hace unos momentos de esa afirmación, creo que no le informaron bien la Presidente de la República, creo que también quien le lleva los mensajes no es la persona correcta, yo creo incorrecto que el Presidente de la Mesa que representa al Congreso ande haciendo esas afirmaciones que además son falsas”, expresó el priísta.

Moreira Valdez recordó que su postura ha sido en apoyo de que el litio sea para las y los mexicanos, “la diferencia es que nosotros señalamos cómo debe ser la extracción y el aprovechamiento del mismo”.



En ese sentido, sostuvo que Gutiérrez Luna anda “desubicado”, motivo por el que le llevó a AMLO información incorrecta: “Ya ven que tiene aspiraciones políticas, y cuando uno no tiene plática pues empieza uno a decir sandeces, por no decir la otra palabra, y creo que también le ha afectado al señor Presidente de la Mesa el hecho de que pues como ahora se dedica al futbol, pues no pone mucha atención en lo que está pasando”.

Este jueves, López Obrador declaró ante diputados de Morena: “Voy a hablar aquí de algo que me contó Sergio, llegó un legislador, -esto me lo platicaste, pero como yo siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega-, me dijo que antes de ir a votar lo del litio, llegó un alto dirigente del PRI y le dijo -vamos a ir a favor-, y cambió de parecer, el diputado Moreira (…) ¿Por qué no votaron a favor del litio? porque sí hay intereses detrás del litio, nada más que se quedaron con las ganas”.

Rubén Moreira dijo que dejará pasar el malentendido “como uno de tantos incidentes que se han presentado por la falta de práctica legislativa que tiene el Presidente de esta Cámara”, pero llamó a Gutiérrez Luna a concentrarse en su trabajo.

“Yo le haría un llamado al señor Presidente de la Mesa para que se concentre en su trabajo, hemos sido prudentes con él, pero él no debería ser el Presidente de la Cámara de Diputados, ¿por qué? Porque no le da respeto ni prestigio a esta Cámara, él no ha sido el árbitro que todos requerimos ni el personaje digno para que respete el recinto porque en este recinto está la representación del pueblo, de las y los mexicanos”, aseveró.

Descartó interponer algún exhorto en la materia, pues aseguró que “ya con el castigo de la comunidad es suficiente”.

“Es trending topic por dos casos, uno el acto bochornoso del balonazo, nunca se había visto en la historia tal sandez, y segundo por una entrevista que dio hace poco.

"Este personaje le quita el lustre a nuestra Cámara. Lo mejor que puede hacer el Presidente de la Mesa es recoger su balón e irse a Veracruz”, sentenció.

Por su parte, el líder del PAN, Jorge Romero, recordó que al interior de la Cámara sí existe un exhorto, pero para que Sergio Gutiérrez garantice la seguridad de las y los diputados, tras el hostigamiento que han recibido por haber votado en contra de la reforma eléctrica.

“Le dejamos claro que de aquí a septiembre que termina su presidencia, le encargamos la integridad total de las 500 diputadas y diputados que están aquí, porque les encanta sembrar el odio, le encargamos que por lo menos sí cumpla con esa función de la Presidencia que es resguardar nuestra integridad”, concluyó.

