"Que cada uno asuma su responsabilidad por sus actos:" Adán Augusto sobre pleito Monreal-Sansores

Durante su visita al Congreso de Zacatecas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, fue cuestionado por el diputado Ernesto González sobre la confrontación entre el senador Ricardo Monreal y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a lo que respondió que no intervendría porque es un asunto entre particulares, no entre poderes.

“Respeto a los dos personajes y que cada uno asuma su responsabilidad por sus actos y por sus dichos”, dijo el funcionario tabasqueño.

Más tarde, en conferencia de prensa, cuestionado por el mismo tema, hizo un exhorto al senador y a la gobernadora para que superen sus diferencias. “Y si después de intentar superar esas diferencias subsisten diferencias de carácter jurídico démosle la confianza a los tribunales para que estas se resuelvan”, manifestó.

Y aunque reiteró su respeto por Monreal y Sansores, reconoció una mayor cercanía con el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el Senado.

"Tiene mi respeto desde luego Ricardo Monreal, que es amigo mío y compañero desde hace muchos años. A mi no se me olvida que por ahí de 2003 cuando fui candidato a alcalde en la capital de Tabasco solamente tres personajes nacionales me acompañaron. Ricardo Monreal fue uno de ellos", puntualizó.

Además, elogió la capacidad política del legislador zacatecano. "Al menos para mi, un político como Ricardo Monreal Ávila, que ha dado ejemplos de ser un eficiente administrador y un muy buen político, yo creo que es un lujo para cualquier institución contar con una gente como Ricardo Monreal", subrayó.

Adán Augusto López dijo que también Layda Sansores tiene “todo nuestro respeto” y recordó que a él le tocó coordinar su segunda o tercera campaña a gobernadora de Campeche.



