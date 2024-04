La organización Mexicanos Primero, liderada por Patricia Vázquez del Mercado, aseguró que durante el primer debate presidencial de este domingo, las candidatas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, y el candidato Jorge Álvarez Máynez, evidenciaron desconocimiento sobre el sistema educativo, por lo que ofrecieron propuestas superficiales que no corresponden a la trascendencia de la educación en el desarrollo del país.

"Las candidatas y el candidato mostraron desconocer los problemas prioritarios del sistema educativo", aseguró Mexicanos Primero.

En un comunicado, destacó que el tiempo dedicado en el debate al tema educativo no fue proporcional a la magnitud de la problemática educativa.

Resaltó que el formato del debate y el escaso tiempo destinado a la educación (11 minutos en total) afecta el derecho de la ciudadanía a conocer y valorar propuestas pertinentes y viables para enfrentar la crisis educativa.

Lee también Primer debate presidencial: Xóchitl Gálvez responde a críticas por mostrar el escudo nacional al revés

La ONG urgió a realizar un debate exclusivo sobre educación que aborde a fondo la crisis del sistema educativo nacional y proponga soluciones concretas que abran opciones de proyectos de vida a las generaciones de niñas, niños y jóvenes.

También para que se aborde el presupuesto para la educación a nivel nacional y local, así como de compromiso hacia las maestras y maestros de México.

"La calidad educativa no se resuelve solamente mejorando los sistemas de promoción ni incrementando salarios; una política educativa que beneficie a los futuros docentes y a quienes ya están en el sistema requiere mucho más que propuestas superficiales", agregó.

Llaman a dar lugar prioritario

Mexicanos Primero llamó a los presidenciables darle a la educación el lugar prioritario que merece en la agenda electoral. "Exigimos su compromiso para dialogar sobre la construcción del sistema educativo fuerte y consolidado que merecen las y los mexicanos. Un sistema fortalecido y consolidado beneficia el futuro del país", destacó.

Lee también Epigmenio Ibarra vs Germán Martínez; así fue el postdebate con Ciro Gómez Leyva

Precisó que los estudiantes no han desarrollado los aprendizajes necesarios para aplicar sus conocimientos en situaciones cotidianas: 2 de cada 3 estudiantes de 15 años al concluir la secundaria e ingresar al bachillerato no pueden usar sus aprendizajes en matemáticas para resolver problemas de la vida cotidiana y 1 de cada 2 no puede comprender lo que lee.

Además, las escuelas carecen de servicios básicos como luz, agua y sanitarios, lo que desfavorece a ambientes propicios para el aprendizaje: 26 mil 463 operan sin luz; 56 mil 109 sin agua; 43 mil 558 sin lavamanos y 5 mil 950 sin sanitarios.

La mayoría de las escuelas, abundó, carecen de recursos tecnológicos y conexión a internet: 127 mil escuelas de preescolar a media superior (53.7) no cuentan con computadoras para propósitos pedagógicos y 168 mil163 (70.7%) no tienen conexión a internet.

El Estado invierte un presupuesto mínimo en la formación continua de docentes: 96 pesos para 2024.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul