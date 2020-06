Préstamo de mil mdd del Banco Mundial es una operación de rutina: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el préstamo de mil millones de dólares por parte del Banco Mundial (BM) es una “operación de rutina” que se solicitó el año pasado y manifestó que seguirá sosteniendo su política de no aumentar la deuda pública.

“El crédito es una operación de rutina, vamos a decir, es algo que se solicitó el año pasado como parte del manejo de las finanzas. Nosotros seguiremos sosteniendo que no va a aumentar la deuda, en términos reales, no la aumentamos el año pasado, y este año queremos que no aumente con relación al Producto Interno Bruto (PIB) por eso estamos tomando algunas medidas sobre todo de austeridad”.

En este sentido, en conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que se está eficientando la administración federal por lo que se pretende ahorrar alrededor de 500 mil millones de pesos en la extinción de fondos y fideicomisos, monto que será destinado a programas sociales.

“Estamos también eficientando la administración, estamos considerando que vamos a ahorrar alrededor de 500 mil millones de pesos, esto porque Hacienda va a concentrar fondos de fideicomisos, y al mismo tiempo vamos a destinar el presupuesto a lo fundamental, a lo básico, inclusive va a aumentar el presupuesto destinado a la gente, al pueblo, a los más necesitados, a los pobres, va a aumentar en 50 mil millones pesos, de los que ya estaba autorizado”.

Lea también: Banco Mundial aprueba préstamo por mil mdd a México

“Esto tiene que ver con los créditos que estamos entregando a las pequeñas empresas familiares, tiene que ver con la atención del programa de salud, a la rehabilitación de hospitales, a la contratación de médicos, de enfermeras. Ya llevamos cerca de 50 mil trabajadores de la salud, en tres meses 50 mil trabajadores, médicos, enfermeras de este sector para reforzar los servicios de salud que como saben estaba muy mal, muchos hospitales abandonados, sin equipos, faltaban especialistas, siguen faltando porque no se formaron especialista en todo el periodo neoliberal, por eso nos comprometimos a otorgar becas para quienes quieren especializarse en el extranjero 30 mil becas para médicos, que se especialicen en el extranjero”.

grg