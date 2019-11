Recuerdan en Día de Muertos a victimas de feminicidio en Cancún

Para honrar a las mujeres que no volvieron jamás a sus casas, trabajos, escuelas, ni a los brazos de sus familias, al ser víctimas de feminicidio en Quintana Roo, la organización Derechos Autonomías y Sexualidad (DAS), realizó un acto conmemorativo en la zona turística de Cancún.

Está es la primera vez en la historia de este centro vacacional, en que una agrupación feminista lleva a la zona hotelera, el tema de la violencia feminicida, que provocó que en 2017 fuese decretada la Alerta de Violencia de Género (AVG) para tres municipios del estado, entre ellos, Benito Juárez, con cabecera en Cancún.

Tan solo en este año, de los varios asesinatos de mujeres que se han registrado en la entidad, 12 se han clasificado como feminicios, de acuerdo con el más reciente reporte del Índice Delictivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al dar lectura a la postura de DAS, Brenda Calzada Navarro, citó declaraciones de Lizbeth Lugo, nombrada fiscal especial para Delitos contra la Mujer, en agosto pasado, quien informó que existe un rezago de entre un 30 y 40 por ciento en carpetas de investigación en Cancún y Solidaridad, vinculadas con asesinatos en agravio de mujeres.

También lee: Preocupa a Hidalgo 54 muertes violentas de mujeres en nueve meses

La joven resaltó que las investigaciones y acciones para prevenir los crímenes y dar con los responsables de estos, son insuficientes.

"Crear aplicaciones de teléfonos celulares a los que no todas las mujeres tenemos acceso, no es suficiente. Vestirse de naranja cada día 25, no resuelve nada. Tener taxis 'seguros', no es suficiente.

"¿No deberían todos los taxis ser seguros? ¿Por qué deberíamos pagar precios exorbitantes para tener cierta certeza de que llegaremos con bien a nuestros destinos?", cuestionó.

Flanqueada por una fila de cruces rosas, con los nombres de las mujeres asesinadas en 2015 y 2016 en Quintana Roo, Dennise Cobá, integrante de DAS, explicó que pese a la AVG las autoridades locales siguen clasificando los feminicidios como homicidios o aparecen mezclados en la categoría de "otras causas" en el reporte antes mencionado.

"Decidimos hacer esta actividad para nombrar a las mujeres que han sido asesinadas en Quintana Roo para no sólo recordar su memoria, sino pedir justicia porque los casos no fueron abordados, no clasificados como feminicidios, entonces se pierde la estadística, no se realizan las investigaciones como debe de ser y prevalece la impunidad", indicó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que la demanda fundamental, además del ejercicio de honrar la memoria de las mujeres asesinadas, es exigir que se cumpla con la activación eficaz de los protocolos para investigar este tipo de crímenes con perspectiva de género.

El sitio elegido para la actividad de esta tarde, se ubica a la altura del asta bandera de la zona turística, frente a la Playa Langosta y en lo que se bautizó como el Jardín a la Paz, construido en el 2012.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) decoró el sitio con motivos alusivos al Día de Muertos, con cruces pintadas en los bloques que bordean el jardín, lo que fue aprovechado por las jóvenes de DAS para colocar ahí cruces rosas con los nombres de mujeres víctimas de Feminicidio.

"Elegimos este lugar para hacer conciencia acerca de que en Cancún se vive este tipo de violencia y que no todo son vacaciones y turismo y que las autoridades deben atender con la misma importancia este problema tan grave.

"Ellas no deben quedar como parte de la estadística, como una desaparecida más, como una muerta más; son mujeres que tienen una historia, que tienen familia, que desempeñaban un trabajo y que dejaron un vacío en sus casas", añadió la joven.

En las cruces aparecen nombres como el de Karen Carrasco, la estudiante de 19 años de la Universidad del Caribe que fue asesinada el 26 de octubre de 2015, lo que provocó una de las concentraciones más numerosas de ciudadanas y ciudadanos en ese año, para protestar en contra de ese y de otros feminicidios.

En ese mismo año, un 1 de noviembre, asesinaron a Abril López Valencia, empleada de un hotel en esta zona turística. El cuerpo de la mujer de 36 años, fue abandonado por su agresor, a un costado del centro de hospedaje.

Sara Gutiérrez, de 22 años, fue asesinada el 15 de abril de 2016 en el poblado de Jesús González Ortega, en el municipio de Othon P. Blanco. Ella fue amordazada y degollada.

Elsy, de 31 años; Leucadia, de 28; Agripina, de 46 años; Támara, de 36; Yolanda, de 24; María Fernanda, de 13 años; Sara, de 21 y muchos otros nombres lucieron sobre las cruces mostradas la tarde de hoy.