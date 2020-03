Suspenden diputados proceso de elección de consejeros del INE

La Cámara de Diputados aprobó suspender de forma indefinida el proceso de elección de 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), como medida para prevenir la propagación del coronavirus.

El proceso quedará suspendido hasta que “se hayan normalizado las actividades” y según aseguró la víspera el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado, podría darse el caso de que el 3 de abril concluyan sus encargos los 4 consejeros salientes sin que hubiera elección de los nuevos, por lo que el INE tendría que sesionar con 4 vacantes.

Una vez que se restablezcan las condiciones de normalidad el Comité Técnico de Evaluación (CTE) para el proceso de designación en curso realizará las entrevistas a los 60 aspirantes a consejeros que fueron definidos hoy mismo, 30 aspirantes mujeres y 30 varones.

La decisión de aplazamiento se dio con el voto de 270 diputados a favor, y en ausencia de la oposición de PAN, PRD y PRI, que en rechazo a que el pleno sesione pese a la propagación del coronavirus no se presentaron a sesionar.

La suspensión del proceso de integración del INE se dio a petición por escrito del CTE “en atención a la situación que en estos días se presenta debido a la expansión del Covid-19 en nuestro país y en aras de garantizar la seguridad y salud de quienes participan en este proceso”.

Según lo avalado, cuando se normalicen actividades la Jucopo comunicará al CTE la reanudación del proceso “y mediante acuerdo propondrá nuevos plazos” para las etapas posteriores a la de realización de entrevistas.

Estas fases pendientes son, después de las entrevistas, la remisión que el CTE hará a la Jucopo de la lista de aspirantes -4quintetas, al menos 2 de mujeres y 2 de hombres-; la remisión que la Junta hará a la mesa directiva de las propuestas de aspirantes a consejeros y consejeras; la votación en el pleno de la Cámara.

En caso de que eso no ocurra, no se sometan al peno las propuestas o no se alcance la mayoría calificada de los votos el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación insacularía las propuestas de consejeros para elegirlos.

MAOT