Senadores avalan en comisiones sancionar la evasión de impuestos

Los senadores que integran las comisiones de Justicia y Hacienda, avalaron la reforma que sanciona la evasión de impuestos a través de empresas fantasmas y de facturas falsas, y que cataloga dichas prácticas como delito de delincuencia organizada.

El bloque opositor conformado por el PAN, PRD, PRI y MC, se abstuvieron de votar debido que no coinciden en que los cambios a la Ley de Seguridad Nacional, para establecer que la evasión y defraudación fiscal sean consideradas como una amenaza a la seguridad nacional.

El pasado jueves 8 de agosto, EL UNIVERSAL, publicó que el Senado se dispone a aprobar reformas que tipifiquen la defraudación fiscal y su equiparable, así como la expedición y enajenación de facturas falsas, como delito de delincuencia organizada.

El proyecto de dictamen que se tiene contemplado avalar en septiembre, cuando arranca el próximo periodo ordinario de sesiones, busca combatir las empresas facturadoras de operaciones simuladas y las empresas que deducen operaciones simuladas, es decir empresas fantasmas.

Además de aumentar las penas de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales (facturas) que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

El dictamen que surge de las iniciativas de los senadores Alejandro Armenta (Morena), y de Samuel García (MC), constituye que se debe incrementar el monto del perjuicio en la defraudación fiscal y su equiparable, así como la falsificación de facturas, a considerar la prisión preventiva oficiosa.

Las reformas que contienen las observaciones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y de la Asociación de Bancos de México, y el aval de todas las bancadas, también tipifica como delincuencia organizada el contrabando y su equiparable, y delimita la prisión preventiva oficiosa en el contrabando, únicamente cuando sea calificado.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta (Morena), dijo que la reforma busca regular las empresas fantasmas y facturas apócrifas, y que por ellos todos los grupos parlamentarios le dieron el visto bueno, por lo que coincidieron en instalar una mesa plural para atender las reservas en donde hay similitudes.

“Lo bueno es que no hubo ningún voto en contra, debido que se busca combatir tres grandes flagelos: el robo energético, el robo fiscal y el zaqueo presupuestal. Vamos instalar una mesa plural que nos permita revisar en qué reservas tenemos coincidencias con la oposición, por lo que podría haber modificaciones. Está ley no es contra los empresarios, es contra quienes han hechos un zaqueo para beneficio personal, además de que no tiene efectos retroactivos”, asentó.