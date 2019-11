Seguiré en el PRI, soy institucional: asegura Víctor Flores, líder del STFRM

Víctor Flores Morales, secretario general del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), aseguró que mantendrá su militancia en el PRI, sin embargo señaló que sus agremiados pueden votar por quien quieran.

Entrevistado al término del Congreso Nacional Ferrocarrilero, Flores Morales destacó que se mantendrá militando en el PRI, tras ser cuestionado si renunciaría al partido tricolor como lo han hecho otros líderes de organizaciones.

“Soy institucional seguiré estando en el PRI, pero todos los ferrocarrileros pueden votar por quien quieran. Por ahorita sí seguiré siendo partidista”, apuntó.

Ante la creación del Sindicato Independiente de Trabajadores Ferrocarrileros y Asociados de México (Sitafam) -encabezado por Benito Bueno Rentería-, el líder sindical aseguró que el STFRM, se encuentra más “fuerte”; sobre las acusaciones que ha hecho el Sitafam contra Víctor Flores por presunto enriquecimiento ilícito, el líder sindical aseguró que es transparente y dijo estar dispuesto a revisar las cuentas del sindicato.

“El sindicato está cada vez más fortalecido, aunque siempre en un círculo blanco hay un punto negro, pero eso no nos quita; lo que no se vale es que las votaciones deben ser transparentes, que cada quien vote por quien quiera, esta persona agarró unos compañeros, a sus cuñados; no se vale me ha estado atacando, no me gusta contestar porque caigo en el juego, que me demuestre que he robado miles, invito a que revisar los libros soy transparente”, afirmó.

El martes pasado integrantes del Sitafam presentaron una denuncia contra el líder sindical ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto enriquecimiento ilícito; ese mismo día se llevó a cabo la toma de posesión de Benito Bueno Rentería como secretario general del Sitafam, organización que busca disputarle al STFRM encabezado por Flores Morales, la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

El pasado 28 de octubre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) le entregó la toma de nota al Sitafam, el cual tiene el registro sindical número 15486 y agrupa a 900 trabajadores.

MAOT