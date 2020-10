San Lázaro aplicó 10 mil pruebas Covid-19

La presidenta de la Cámara Baja, Dulce María Sauri, informó que se han realizado 10 mil 267 pruebas de Covid-19 a diputados, trabajadores y periodistas que acuden al recinto, y que se han invertido, entre análisis e implementación de tecnología para evitar contagios, 15 millones de pesos.

Detalló que no puede confirmar que se hayan contagiado 63 diputados desde que inició la pandemia, porque esos son datos personales. Reconoció que no todos los legisladores se hacen pruebas para ingresar a San Lázaro y que ella no tiene la facultad para prohibirles el acceso.

Destacó que la Cámara ha pagado 9 millones 256 mil 950 pesos por las 10 mil 267 pruebas; además, invirtió 2 millones 900 mil pesos para la licencia de Zoom y se destinaron 2 millones 907 mil pesos en la compra de 510 celulares para que los diputados pudieran votar a distancia.

Hasta el momento, dijo, han fallecido 14 personas del recinto a causa del Covid-19, y reveló que desde hace tres semanas el director de Protocolo se encuentra hospitalizado y delicado de salud.

Explicó que se encuentran garantizados los recursos en San Lázaro para aplicar semanalmente y hasta el 15 de diciembre, cuando concluye el periodo, pruebas a todos los que ingresen a San Lázaro.

Reconoció que en las últimas dos sesiones más largas hubo más contagios debido a la exposición en el pleno.

Señaló que no hay manera de que las sesiones ordinarias se vuelvan completamente virtuales: “Lo que me importa es que hablen los diputados, que se expresen, pero físicamente en la Cámara ya se nos volvió auténticamente un problema de salud”.

Senado



En el Senado van tres morenistas, tres panistas y dos priistas con el virus. Además, se han hecho 2 mil 152 pruebas y se reportan 160 contagios, así como cinco decesos.