Remesas, una bendición ante crisis sanitaria: AMLO

Ante el impacto económico generado por la pandemia del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que las remesas que envían migrantes son “una bendición”, y aseguró que están salvando al país ante la crisis sanitaria.

“Las remesas llegan a 10 millones de familias, que reciben, en promedio, de 300 a 350 dólares mensuales. Eso es lo que nos está salvando, de la crisis”, dijo.

Desde Palacio Nacional, aseguró que a pesar de los pronósticos por la crisis, no hubo “mortandad” de negocios, y destacó que los empresarios están ayudando al desarrollo del país.

Más tarde, luego de reiterar que las clases en Campeche serán en línea, a pesar de que es el primer estado en semáforo verde, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo que por la temporada invernal podría haber un rebrote de Covid-19; sin embargo, se comprometió a informar con oportunidad, pues, indicó, la 4T no se guía por la censura.

“Es convicción del gobierno. Cuando va bien, se comunica, y cuando no, [también] se comunica. En administraciones anteriores era siempre decir que todo iba bien, y cuando no [era así], había censura, aquí no ocurre eso. Cito a nuestro Presidente: ‘Somos distintos’”, destacó.

En cuanto al panorama nacional, José Luis Alomía, director de Epidemiología, informó que México registra 809 mil 751 contagios, 5 mil 263 más que el día anterior, así como 83 mil 507 defunciones, un incremento de 411 con respecto al jueves.

A su vez, Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud, informó que Campeche continúa como la única entidad en semáforo verde, mientras que 14 se mantienen en amarillo y 17, en naranja.

Agregó que, según la última actualización de riesgo epidemiológico, siete estados incrementaron de moderado a alto, cinco disminuyeron de alto a moderado y 20 se mantienen igual que la quincena anterior.

Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas son los estados en color naranja.

En semáforo amarillo estarán Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Las entidades que pasaron de amarillo a naranja son Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Oaxaca, Querétaro y Sinaloa.