Reforma es invasiva, una mano extendida en Poder Judicial: jurista Sergio García

Para el jurista, Sergio García Ramírez, la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afecta la división de poderes de manera frontal.

En entrevista con EL UNIVERSAL el también ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) advirtió que la ampliación planteada en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación generará que el mandato del actual presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar empate con el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, lo cual no es saludable.

Con relación a las declaraciones del presidente López Obrador de que Zaldívar es el único capaz de implementar la reforma al PJF, el profesor emérito de la UNAM las consideró ofensivas para el resto de los integrantes de la Corte.

Consideró que la propuesta y los dichos del Ejecutivo federal no hacen ningún favor al ministro Zaldívar, por el contrario, señaló que el presidente de la Corte ha resultado “lastimado” con la polémica generada por este tema.

¿Qué opina de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF)?

- Una sociedad dinámica, en marcha, compleja como la nuestra en la que ha habido nuevas demandas, nuevas necesidades, requiere que sus instituciones se acompasen al cambio social, respondan a las nuevas necesidades y ganen eficiencia en competencia y capacidad.

La reforma del 94 fue muy importante, sin embargo, a mi juicio dejó algunos aspectos pendientes, esa reforma yo la llamo como macrojusticia pero no fue necesariamente una reforma en lo que yo llamo microjusticia que es la justicia para usted, para mí, para todos, la de todos los días, la justicia menor, la que necesitamos millones y millones de mexicanos.

En esta nueva reforma que se acaba de revisar impulsada, según sus propios autores, desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunos observadores echamos de menos dos cosas: la conveniencia de que una gran reforma pudiera haber sido objeto de mayor debate, discusión, análisis en la sociedad en su conjunto y en medios jurídicos.

En otro tema es la reforma en otros sectores, tenemos problemas sí con la justicia pero no todo es justicia federal, la mayoría de los asuntos que tramitamos los ciudadanos tienen que ver con la justicia local, con la justicia común, ordinaria, civil, administrativa, familiar, penal, este sector quedó fuera de la reforma judicial de los últimos meses.

¿Qué opina de la propuesta de ampliar el mandato del presidente de la Corte?

- Esto fue algo inesperado, pudo haberse suscitado cuando se hizo la reforma judicial de los últimos meses pero hasta donde tengo conocimiento y memoria no se planteó jamás ningún cambio mayor en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero este sí es un cambio muy importante.

Merece todos los comentarios desfavorables que se han hecho porque entraña muchos tropiezos que pudimos ahorrarnos y que ojalá todavía nos podamos ahorrar.

Afecta nuestra división de poderes y la afecta de una manera frontal y hay que tener en cuenta que esta división de poderes es una pieza básica de la República.

Invade un poder por otro, implica una mano extendida hacia el poder judicial que debe gozar de una gran autonomía porque el Poder Judicial es el gran controlador de la constitucionalidad y del estado de Derecho en un régimen de frenos y contrapesos, así que ahí existe una injerencia severa en la estructura y tareas del Poder Judicial.

Entraña una afectación clara y directa a la supremacía constitucional porque en un estado de Derecho la norma predominante es la constitucional y todas las normas se desprenden y se someten a la norma constitucional y esto no es así.

Se prolonga dos años más el periodo del presidente de la Corte y “curiosamente” coincide con el del Presidente de la República, se empatan las presidencias de los dos poderes, lo cual ha llamado mucho la atención porque no es lo más saludable, cada poder debe tener sus propios tiempos en este régimen de frenos y contrapesos.

Esta inconstitucional propuesta de reforma debería ser contenida y rechazada por la Cámara de Diputados.

¿Qué opina de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador a favor de la propuesta?

- Creo que debió haberse abstenido de opinar, al hacerlo ha revelado que sí tiene un interés muy especial en ella.

Se ha expresado en términos muy elogiosos del presidente de la Corte, diciendo que le merece toda la confianza, me parece que el titular de un poder no tiene que expresar confianza o desconfianza hacia quien encabeza otro poder, me parece que es desafortunado decir que sólo con él puede llevar adelante la reforma al Poder Judicial porque todos los demás provienen de otras etapas de la vida del país.

Con esto, el presidente ha ofendido sin ningún derecho y sin ninguna razón al descalificar a los demás ministros para ser presidentes de la Suprema Corte. Me parece que esto es ofensivo.

Esta polémica ¿mancha la trayectoria del ministro presidente Arturo Zaldívar?

- Lo conozco, sé que es un hombre honorable, muy competente, conocedor, goza de muy buena fama, se le respeta, se le aprecia.

Siento y, espero vehementemente que sea ajeno a esta reforma, ha estado en silencio y lo comprendo porque eventualmente el tema puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la que él forma parte y será hasta entonces, y no ahora, que él deba tomar una posición.

Sí está resultando lastimado, comprometido por los dimes y diretes y las expresiones del presidente que no le hace ningún favor, al contrario, creo que lo coloca en una situación muy comprometida.

¿El Poder Judicial requiere ser moralizado?

- Es necesario que todo sea moralizado. Creo que hay muchas deficiencias y zonas obscuras tanto en la marcha de la sociedad como del poder público.

En todas partes, también en el Ejecutivo, por cierto, se requiere mayor rigor ético, no creo que el caso del Poder Judicial sea sobresaliente pero sí ocurre que como esta es la suprema instancia esperamos que en el Poder Judicial haya mayor rigor, probidad, integridad en el manejo de sus funciones y deseamos que sea ejemplar la conducta de los funcionarios judiciales.

En la crítica dispersa se ha maltratado a muchos funcionarios judiciales, no por sus faltas o tropiezos sino por sus decisiones fundadas en la ley y en lugar de impugnarlas legalmente se llama a la opinión pública a generar críticas y ofensas a muchos juzgadores.

¿Esta división es grave?

- Me parece gravísimo, es inconsecuente con la misión natural de quien encabeza el Poder Ejecutivo.

Los derechos humanos han quedado, a veces, severamente cuestionados por las expresiones y los comportamientos del titular del poder ejecutivo.

La forma en que se ha conducido en sus conferencias mañaneras, que son verdaderamente obsesivas, de una oratoria rupestre, divisionista, afecta la dignidad y respetabilidad de muchos ciudadanos.

Lo que tenemos al frente es una profunda división y enfrentamientos que anteriormente no teníamos. Estamos viviendo una época muy amarga y peligrosa en la vida del país y así estamos llegando a un proceso electoral.

Si se amplía el mandato del presidente de la Corte con este transitorio ¿hay riesgo de que la Constitución sea violentada cada vez más?

- Si es cierto que esto se va a ir por la libre, vamos a tener un verdadero “albazo” que, tratándose de una reforma que afecta la constitución, se quebranta la constitución, y si se quebranta la constitución, se quebranta el estado de Derecho y estaríamos tomando un camino extraordinariamente peligroso.