El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que la reducción del cargo de los magistrados electorales no obedece a reparto de cuotas para su partido.

“Nosotros no estamos de acuerdo con repartos groseros que en el pasado operaron. No somos lo mismo. Si en el pasado operaron, nosotros ahora no hemos hecho nada de eso y en todo caso, primero tiene que pasar por el grupo parlamentario la discusión, y luego en el Pleno”, expresó.

Monreal Ávila dijo la propuesta de modificar los cargos de los magistrados tiene que discutirse antes de octubre, ya que es en ese mes cuando empieza el escalonamiento, por lo que se debe analizar y debatir en estos días, sin embargo, añadió que al interior de su bancada todavía no se comenta el tema.

“Es una iniciativa de tres legisladores Rubén Rocha, Germán Martínez, y Cruz Pérez, pero hoy no tuvimos tiempo de discutirlo. Vamos a tener que discutir en el grupo y si el grupo fija una posición vamos a llevarla al pleno”, indicó.

El morenista dijo que lo que se busca con la propuesta es restaurar la violación constitucional que se hizo de manera partidista, y que fue un escándalo, al grado de llamarlo “el regalazo”, y es por ello que ahora se intenta desde el Congreso “restaurar” la violación constitucional.