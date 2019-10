PT reconoce “debilidades” en la estrategia de seguridad del gobierno

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados reconoció “debilidades” en la estrategia de seguridad del gobierno y pidió corregirlas, pero mantuvo su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador por la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El líder de la bancada del PT, Reginaldo Sandoval Flores, se pronunció en contra de la estrategia en la que la Guardia Nacional sólo realice patrullajes, sin tomar control de territorios.

“Si la Guardia Nacional no tiene capacidad para tomar territorios, esas 266 áreas geográficas que tiene señaladas, si no toma los territorios, de nada sirve…porque si se hacen operativos como hacía (Felipe) Calderón da vacaciones para la delincuencia. No, se necesita que tome posesión del territorio y esté permanentemente ahí”.

Aseguró que hace falta presupuesto para la Guardia Nacional.

El PT hace un llamado a que “las debilidades en la estrategia las corrijamos, pero no cambiemos el rumbo estratégico por un evento”, estableció Sandoval.

Lo ocurrido en Culiacán, Sinaloa, el jueves pasado, en que se liberó a Guzmán, será materia de debate político en sesión de la Cámara de Diputados, mañana martes, y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no avaló adelantar la comparecencia del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, para que explique lo ocurrido.

cev