Promete AMLO tener listo en 2023 el Tren Maya

Palenque, Chis.— El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que a más tardar en 2023 estará concluida la construcción del Tren Maya, e incluso dijo que de ser necesario viajará cada mes a los cinco tramos para verificar los avances.

Por otro lado, ante críticas y ataques de opositores a su gobierno, el Ejecutivo manifestó que su “escudo protector” es la conferencia de prensa matutina que da de lunes a viernes y su “ángel de la guarda” es el pueblo; aseguró que si se cuenta con el apoyo del pueblo, no hay nada que temer.

El Mandatario realizó la tarde de ayer una gira en Chiapas para supervisar los avances del Tramo 1 Palenque-Escárcega del Tren Maya.

“Que no nos gane el tiempo, porque esta obra la tenemos que tener terminada, a más tardar, en 2023, todo el Tren Maya, por eso no podemos perder tiempo, si es necesario voy a estar cada mes en los frentes de trabajo”, dijo ante directivos de las constructoras portuguesa y china.

El Titular del Ejecutivo dijo que la obra tendrá una inversión de 15 mil millones de pesos y que habrá un programa especial de mejoramiento de los centros arqueológicos mayas, con el cual contemplan que se abrirán cuatro zonas arqueológicas.

“Vamos a que se mejoren, vamos, estoy seguro, a contar con los arqueólogos, con los antropólogos, con los trabajadores del INAH para ayudar en todo en las zonas arqueológicas, es un compromiso, no sólo es el tren, sino que vamos a mejorar todos los trabajos exploratorios, de reconstrucción y vamos a seguir reconociendo, enalteciendo esta gran riqueza cultural que se tiene en el sureste”, señaló.

Acompañado del gobernador Rutilio Escandón (Morena), el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; del Medio Ambiente, Luisa María Albores, y Rogelio Giménez, director de Fonatur, el Presidente le tomó la palabra al director de Mota-Engil Latinoamérica, Joao Parreira, uno de los constructores, de regresar en el mes de diciembre.

La secretaria técnica del INAH, Aída Castilleja González, explicó que en el recorrido del Tren Maya se ubican 50 zonas arqueológicas abiertas a la visita pública que habrán de ser atendidas con trabajos de investigación y conservación de los monumentos arqueológicos.

EL UNIVERSAL publicó el pasado 7 de octubre la oposición por el proyecto de “relocalización consensuada” que el gobierno federal lleva a cabo al considerar que algunas comunidades y viviendas se establecieron de manera irregular.

Por la mañana, el Mandatario volvió a cuestionar críticas de opositores a su gobierno. “Mi escudo protector es esta conferencia y mi ángel de la guarda es el pueblo. Si se tiene el respaldo del pueblo, si se cuenta con el apoyo de la gente y se mantiene la comunicación con el pueblo no hay nada que temer”.

El Ejecutivo federal planteó a los integrantes del Frente Nacional anti-AMLO (Frenaaa), Sí por México y del Bloque Opositor Amplio (BOA) que una vez que pase la pandemia del coronavirus, una vez al mes usará el Zócalo capitalino para realizar una asamblea informativa.

“Todos pueden estar aquí, y protegidos, sin ningún problema. Nada más que no se vayan a querer quedar con el Zócalo, es decir, que no acaparen, que nos pongamos de acuerdo, porque ya nosotros vamos a empezar, cuando termine de padecerse por la pandemia, vamos a estar informando; pero no va a haber desalojos, es un acuerdo que desde ahora les propongo a los de Frenaaa, a los de Sí por México, a la BOA y a todos, que nos den cuando menos un día al mes, que nos permitan el Zócalo un día al mes”.