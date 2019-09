Pide Alejandro Moreno a priistas respetar el Estado de Derecho

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, llamó a sus correligionarios a respetar el Estado de Derecho, la división de poderes, el sistema democrático y las libertades de los mexicanos.

Moreno Cárdenas reunió a senadores, diputados federales y locales, además de alcaldes, todos priistas, ante quienes advirtió que el Revolucionario Institucional no permitió y no permitirá que se pise la ley en San Lázaro.

“Los senadores han construido una estrategia clara, con dirección y se ha logrado un bloque opositor que no va a permitir intenciones de reelección ni autoritarismo en México”, abundó.

En el Reencuentro Revolucionario: buenas cuentas, buenos resultados, Cárdenas hizo un reconocimiento a los coordinadores parlamentarios de Diputados, René Juárez, y del Senado, Miguel Ángel Osorio Chong.

“Vamos por la defensa de nuestras instituciones y fortalecer el servicio siempre comprometido con nuestro país”, exclamó.

El dirigente nacional priista destacó que en la nueva etapa del PRI hay que tener paciencia, respetar a los compañeros, convocar al diálogo y debatir mucho. “En el PRI tenemos destino, sabemos a dónde vamos”, aseguró.

El PRI que se impulsa, añadió, es uno que escuche a la gente, que esté en los barrios, en los ejidos y en las colonias.

“Un PRI revolucionario, que regrese a su origen, un PRI humilde, sencillo, combativo, abierto a los jóvenes, digital, tecnológico, que respalde e impulse una agenda prioritaria que combata toda violencia contra las mujeres”, agregó.

Por su parte, Carolina Viggiano, secretaria general del CEN del PRI, explicó que el objetivo del encuentro fue para unir esfuerzos, para tener una directriz y una estrategia muy clara del rumbo que debe tomar el partido en esta nueva etapa, ya que el PRI es un partido sensible, abierto, dispuesto a debatir y a reflexionar.

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Senadores, afirmó que ya pasó más de un año de la elección y ya enseñaron el cobre los que están gobernando, e incluso “ya tienen dificultades que no pueden contener ni administrar, pero falta la presencia de nosotros”.

Consideró necesario buscar a las mamás y a los papás que fueron afectados por la desaparición de las estancias infantiles, a los más de 500 mil mexicanos que perdieron su empleo con la cancelación del NAIM, a las organizaciones no gubernamentales que apoyaban a sectores de la población y que ya no reciben recursos, y a quienes, en el campo, padecen por la reducción presupuestal y la distribución inequitativa de recursos y fertilizantes. “No tienen la menor idea de lo que están haciendo con el campo”, refirió.

A su vez, René Juárez Cisneros, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, afirmó que “México va mal y el gobierno va peor”, pero las cifras que intentan insertar y de alojar en la mente y el sentimiento de los mexicanos son las que todos los días, engañosamente, muchas veces con enorme cinismo, se expresan y se repiten.

Explicó que el gobierno, con visos totalitarios, busca hacer a un lado a todo lo que le estorba para tomar decisiones, como las instituciones y los otros poderes, a los que trata de debilitar.

“Destruyen instituciones y eliminan intermediarios”, además de que hoy la eficacia y la eficiencia no son importantes, y no son importantes por una concepción del gobierno, de que no se necesita preparación, inteligencia, no, porque es muy fácil gobernar, según la concepción de hoy”, expresó.

etp