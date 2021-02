Persecución política, acusa gobernador

El gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que la solicitud de desafuero en su contra no es una casualidad, y se dijo víctima de una persecución política dictada desde Palacio Nacional, por lo que adelantó que va a demostrar su inocencia y a defender su honra y la de su familia; advirtió que no va a titubear para proteger los intereses de los tamaulipecos.

“Yo quiero ser muy claro: estas denuncias que hoy se están presentando a la Cámara de Diputados, no son producto de la casualidad, son una persecución política directamente de Palacio Nacional, y yo en lo personal exijo poder contar con los documentos de lo que ellos señalan para tener una defensa justa y adecuada”, señaló García Cabeza de Vaca.

Después de acudir a la Cámara de Diputados a solicitar las carpetas de investigación por las que se le acusa de delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, afirmó que si le van a señalar algún ilícito que cometió, fue por no haberse sometido a este gobierno federal.

“Probablemente acusen de situaciones que en su momento vamos, no sólo a defender, a aclarar y vamos a dar a conocer mi inocencia, pero seguramente también van a señalar que si hay algún delito que he cometido, probablemente sea el hecho de no haberme sometido a este gobierno federal, que ha querido inmiscuirse en las acciones del gobierno en Tamaulipas, un gobierno federal que ha querido atropellar la dignidad de las familias tamaulipecas”, dijo.

Acompañado de su hermano, el senador Ismael García Cabeza de Vaca; del coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, y de los diputados federales de su entidad: Salvador Rosas, Mario Ramos y Vicente Javier Verástegui, el mandatario tamaulipeco acusó que el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha querido inmiscuirse en su administración.

Además, acusó: “Un gobierno federal que ha querido atropellar la dignidad de las familias tamaulipecas o seguramente están muy molestos por la exhibida que le dimos a la Comisión Federal de Electricidad por haber presentado un documento apócrifo del gobierno del estado, de Protección Civil, donde hicieron creer a la opinión pública que se había dado un incendio y donde presentaron un documento falso”, denunció.

García Cabeza de Vaca aseguró: “Probablemente también estén muy molestos porque estemos defendiendo una de las principales vocaciones que tiene Tamaulipas, que es la generación de energías limpias y renovables. También es posible que estén muy molestos porque soy uno de los fundadores de la Alianza Federalista que ha alzado la voz una y otra vez en contra de las arbitrariedades del gobierno federal”.

Acusó a la secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, de violar la ley y el debido proceso al filtrar un documento que fue entregado al coordinador de los legisladores de Morena, Ignacio Mier, a fin de utilizarlo de manera mediática.

En su visita a San Lázaro, García Cabeza de Vaca entregó un documento en el que exigió que derivado de las violaciones a sus derechos humanos durante la tramitación de la o las carpetas de investigación en la solicitud de desafuero en su contra, éstas se desechen de plano.

“En relación con las infundadas imputaciones que ahora se me hacen ante esa H. Cámara, hago notar que con antelación a que se presentara dicha ‘declaración de procedencia’, solicité a la Fiscalía General de la República, en fecha 19 de agosto de 2020 y 5 de febrero de 2021, se me citara para comparecer en la o las carpetas de investigación que se hubiesen iniciado en mi contra, para ejercer mi derecho fundamental de defensa”, describió.

“Mis peticiones nunca fueron atendidas, ya que hasta la fecha no se me ha enterado de las imputaciones en mi contra ni se me ha permitido comparecer para ejercer mi derecho a defenderme”, agregó el gobernador.