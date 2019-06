PAN pide a Ejecutivo retomar construcción en Texcoco

[email protected]

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador retomar la construcción del aeropuerto de Texcoco y suspender las obras de la Refinería de Dos Bocas y de Santa Lucía, ya que los considera caprichos de la actual administración.

El dirigente panista alerta de una posible recesión económica en nuestro país, debido a que “las sirenas no han dejado de sonar” desde la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco.

En una declaración, Marko Cortés recordó que una posible recesión no es nueva ni es una sorpresa, pues durante los últimos meses, expertos, organismos internacionales especializados y el propio Banco de México prendieron las luces de alerta ante las acciones y decisiones equivocadas que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Este panorama no es nuevo. No apareció ayer, no es ninguna sorpresa. Durante meses, los expertos, los organismos internacionales especializados, el Banco de México, el Inegi y las calificadoras han prendido las luces de alerta sobre las equívocas políticas y acciones del gobierno mexicano. Desde la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, no han dejado de sonar las sirenas”, dijo Marko Cortés.

Dijo que una salida para evitar una recesión es corregir el rumbo y que una primera acción para eso sería retomar la construcción del aeropuerto de Texcoco, así como suspender las construcciones de la Refinería de Dos Bocas y de Santa Lucía, que son caprichos de la actual administración.

“Una manera de evitar la recesión es corregir el rumbo. Eso quiere decir retomar la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, cancelar la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y Santa Lucía, que solamente son caprichos presidenciales sin viabilidad económica. Hay que escuchar a los expertos y dejar para la anécdota las consultas en la plaza pública a mano alzada”, dijo el líder panista.

Detalló que en un mundo global, nadie, por muy poderoso que sea, puede imponer su voluntad en los mercados internacionales.