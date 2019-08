Opinión de una persona no modifica filosofía de la 4T en libertad de expresión: Segob

El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta aseguró que no se puede coartar la libertad de opinión de los medios de comunicación y al contrario se debe propiciar que exista más.

En entrevista, Peralata dijo que la opinión de una persona no modifica la filosofía de la Cuarta Transformación en cuanto a la libertad de expresión.

"Mi opinión personal es que viva la libertad de expresión, viva la Constitución, bajo ninguna circunstancia se puede coartar la opinión de los medios de comunicación, viva la libre expresión en todas sus formas y además no solamente ello, se debe de propiciar que exista cada vez mayor libertad de expresión de todas las personas del país, eso es algo importantísimo, la opinión de una sola persona no modifica la filosofía de la Cuarta Transformación, la libertad de expresión no solamente la debe de garantizar el Estado mexicano, está contemplada en la Constitución", dijo el funcionario federal.

Al cuestionarle si fue desafortunada la propuesta de Óscar González Yáñez, diputado del PT para regular a los medios de comunicación, respondió:

"Son sus opiniones como muchos hemos opinado de muchas cosas y de muchos temas, todos somos dueños de nuestra opinión", explicó.

Este martes, el diputado Óscar González Yáñez (PT), anunció una iniciativa de reforma para "regular" a los medios de comunicación porque sino éstos se van a convertir en un instrumento fundamental de la derecha en las elecciones federales del 2021 y del 2024.

Agregó que el movimiento de la Cuarta Transformación solamente ganó las elecciones en julio del 2018, pero no ha desmantelado los poderes fácticos, es decir, no los ha regulado a los medios de comunicación. Además adelantó que en los próximos días hará pública su propuesta.

“Luego traemos nuestra agenda de los medios de comunicación, si nosotros no regulamos a los medios de comunicación se van a convertir en el instrumento fundamental de la derecha en el 2021 y en el 2024, solamente ganamos las elecciones, pero no hemos desmantelado los poderes fácticos, no los hemos regulado, ahí nosotros tenemos una propuesta que haremos llegar”, dijo desde las oficinas del PT en la Cámara de Diputados.

Este mensaje lo hizo González Yáñez cuando su reunión plenaria era abierta a todo el público y los medios de comunicación estaban presentes, pero Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, le pidió que no se adentrara a los temas privados, pues estaba siendo escuchado por todos.

González Yáñez dijo que no importaba que se haya escuchado su anuncio, pues será un debate público que vendrá en los próximos días.

rmlgv