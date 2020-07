López-Gatell pide asumir "corresponsabilidad" para enfrentar pandemia

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, pidió unidad y corresponsabilidad para enfrentar una situación de amenaza como la epidemia por Covid-19, y dijo que intentar establecer culpas en el manejo de la epidemia refleja una visión limitada de la realidad.

"Esta visión es sumamente importante: corresponsabilidad, es decir, todas y todos somos responsables. Por eso dedicamos algunos minutos a destacar que esta visión de culpas, quién afectó las cosas, es poco productiva. Pareciera ser una visión limitada, un entendimiento muy precario de la realidad", dijo.

"Ante una situación así, una amenaza, la unidad es lo que se necesita. La confrontación le perjudica a usted, que haya alguien que esté instigando la confrontación. No reculo ni culpo, digo corresponsabilidad"

El país llegó este domingo a los 299 mil 750 casos confirmados acumulados por Covid-19 y contabilizó 35 mil 006 defunciones; en total, los contagios estimados por la enfermedad alcanzan a 335 mil 922 personas.

Lea también: “Inútil, buscar responsables por pandemia”: López-Gatell

López Gatell insistió en que la ocurrencia de la epidemia en el país es mucho más lenta que en otros, y que cada día va a haber más casos y se alcanzarán nuevos récords.

"La mayoría de los medios de comunicación tienen cierta afición a estar contando, contando, contando. Cada vez va a haber más casos. Todos los días va a haber una cifra récord, mañana va a ser más alta que hoy: los casos acumulados, pero la suma de casos que alguna vez existieron va a tener poca utilidad porque esta es una enfermedad de corta duración".

El viernes pasado, López-Gatell admitió rebrotes de Covid-19 en el país, y dijo que ese día la SSA no presentó el semáforo epidemiológico porque había información no consistente en todos los estados, un rezago de diagnóstico en las confirmaciones; y no se completa el proceso de notificación. El sábado señaló que es inútil buscar responsables.

En respuesta, los integrantes de la Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) insistieron en demandar una reunión con el presidente López Obrador y una estrategia coordinada con la Federación para hacer frente a la epidemia. López-Gatell pidió unidad para enfrentar la pandemia por Covid-19.

Lea también: Con 35 mil muertes por Covid, México supera a Italia y es el cuarto país con más fallecidos

En medio de la polémica con los gobernadores, dijo que su intención era señalar que "no perdamos la atención a la necesidad de actuar porque el riesgo no es para mí, ni para el presidente ni para el gobierno: el riesgo de que repunte la epidemia es para todos ustedes y la solución depende de la contribución corresponsable".

El hecho de dar por terminada la Jornada Nacional de Sana Distancia no implica que cambie el esquema de prevención o de mitigación, sino que, debido a que en cada entidad federativa la velocidad, intensidad, y calendario en que ocurre la epidemia de Covid-19 es diferente, resultó más adecuado que cada estado tuviera el control directo de las actividades de mitigación.

"Por eso instauramos el sistema de semaforización: hay un sólo semáforo nacional que permite a cada entidad federativa y gobierno estatal, que son las autoridades sanitarias de los estados, tomar decisiones informadas a partir de un método único de evaluación del riesgo de transmisión de Covid-19", dijo.

cev