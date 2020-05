Irrupción en hospital de Ecatepec, por falta de información: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hechos como los ocurridos en el Hospital General Las Américas en Ecatepec -donde el pasado viernes un grupo de personas entró a la fuerza a esas instalaciones para conocer el estado de sus familiares contagiados por Covid-19- es un asunto que tiene que ver con falta de información.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal manifestó que si su gobierno no realizara las tres conferencias de prensa diarias en Palacio Nacional para informar sobre la pandemia del Covid-19 y de apoyos económicos a pequeños empresarios, “sería el caos”.

“Es un asunto que tiene que ver con la información, por eso es conveniente informar, informar; hay quienes piensan que estas conferencias no ayudan, pero si no se informará sería verdaderamente el caos. Actos como lo de Ecatepec se debe a falta de información”.

El mandatario recordó que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina están ayudando a resguardar hospitales, pero señaló que no es necesario a pesar de que acusó que hay periodistas que se hacen pasar con médicos. Y entran a los hospitales porque no sé qué quieren encontrar ahí, enfermos que no sean atendidos o situaciones que pueden significar críticas.

"Todo eso se está haciendo, tampoco es general, son algunos casos, pero desde luego se magnifican entonces lo mejor es portarnos bien, que todo el mundo ayude, que hagamos conciencia”.

López Obrador señaló que es un deber de su gobierno estar informando sobre la pandemia, porque aseguró que la gente está atenta y es muy receptiva, y a manera de una entrega deportiva consideró que:

“Si hemos avanzado a pesar de los pesares enfrentando el coronavirus ha sido por la responsabilidad del pueblo: medalla de oro; medalla de plata para los héroes, las heroínas: los médicos y enfermeras; y bronce para los especialistas”.

“Esa es mi calificación, pero yo soy una opinión, hay que recoger la opinión de todos, pero si hacer un reconocimiento a todos lo que han hecho posible que, a pesar de la perdida de vidas, de los enfermos, hemos podido reducir al mínimo el dolor, si se compara con lo que desgraciadamente ha pasado en otros países, entonces vamos trabajando de la mano todos juntos, con sana distancia”, agregó.

