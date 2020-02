Inai: proteger datos personales, aumenta inversión

Oscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aseguró que si un país implementa mejores políticas de protección de datos personales, tendrá una mayor oportunidad de recibir inversiones.

El comisionado del INAI explicó esto en una conferencia celebrada en Chetumal, Quintana Roo, en el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2020. En este evento Oscar Guerra dijo que la adherencia de México al Convenio 108 Plus del Consejo de Europa podría ayudar a nuestro país a tener más inversores.

“Entre mejor protección tengas de tus clientes mayor confianza te van a tener y mayor demanda vas a tener. Lo dice José Ángel Gurría, titular de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la divisa de hoy no es el dólar, ni el yen, es el dato personal bien manejado y bien protegido”, señaló el comisionado.

Dijo que el Convenio 108 Plus cuenta con una mejor norma de protección de datos personales y eso ayuda a prevenir los ciberataques, sobre todo por el incremento de compras por internet; todo esto genera una mayor confianza entre las personas que buscan invertir su capital.

“Si tú hoy quieres hacer negocio con una empresa europea, venderle o comprarle cosas, si tu empresa no está en los estándares del reglamento europeo, te dicen, muchas gracias, pero así no me interesa”, subrayó Guerra Ford.

Finalmente señaló que lINAI, además de otras instituciones que cumplen con la misma función, deben garantizar a la ciudadanía que sus datos personales están perfectamente resguardados y protegidos.

Por su parte Josefina Román Vergara, comisionada del INAI, señaló en un evento diferente que la economía global también debe preocuparse por la protección de datos personales:

“El derecho humano de la protección de datos personales no debe verse mermado por el crecimiento económico y la forma de hacer negocios en la era digital, en internet”.

Román Vergara participó en el Foro Regional Norte “Protección de Datos Personales en la Era Digital”, celebrado en Durango. Ahí la comisionada también hizo un llamado para que la gente proteja su vida privada en las redes sociales y en el entorno digital.

“Los derechos humanos tienen que ver directamente con la dignidad de las personas, y las personas tenemos derecho a estar solas, a la privacidad, a la protección de nuestros datos personales, a la confidencialidad. Entonces, en la medida en que la autodeterminación informativa realmente la ejerzamos, estamos garantizando derechos humanos”, puntualizó.

MAOT