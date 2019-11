Organizaciones sociales y familiares de víctimas consideraron que el nuevo titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) debe ser una persona con sensibilidad y que no se deje guiar por intereses propios.

El Senado de la República realizó un parlamento abierto el pasado 27 y 28 de noviembre, donde decenas de personas evaluaron los perfiles de las tres candidatas a dirigir la CEAV: Mara Gómez Pérez, María de los Ángeles Haces y Melba Adriana Olvera Rodríguez.

Los participantes del parlamento concluyeron que, si bien la experiencia académica de las aspirantes es un factor importante, se debe dar mayor importancia a su trayectoria social y el acercamiento que hayan tenido con las víctimas en años anteriores.

En el transcurso de las discusiones incluso algunos asistentes expresaron abiertamente su apoyo a dos de las aspirantes: Mara Gómez y María de los Ángeles Haces, aunque será el Senado de la República el que decida quién ocupará el puesto que dejó vacante Sergio Rochín desde el mes de junio.

Entre las participantes del evento estuvo Jesica Molina Rodríguez, quien tiene a un familiar en calidad de desaparecido. En su oportunidad, la activista reprochó por qué los legisladores han tardado en designar a alguien en la CEAV y advirtió que ya no se puede perder tiempo y delineó el perfil ideal para la institución:

“La persona que debe tomar el puesto necesita calidad humana, que nos preste atención a las víctimas para acceder a la justicia. Ya estamos cansados, ya se perdió demasiado tiempo y repito: ya estamos cansados”.

En este punto coincidió Raymundo Ramos Vázquez, del Comité de Derecho Humanos de Tamaulipas, quien consideró que “ya no hay más tiempo para perder en otras ternas, ya no hay tiempo para que la CEAV se quede sin un responsable, necesitamos que alguien se comprometa a atender las peticiones de todos los que estamos aquí. Además debe ser una elección responsable y sin violencia, no debe pasar lo mismo que ocurrió con la CNDH”.

Algunos de los senadores que asistieron al parlamento son Emilio Álvarez Icaza (Independiente); Cristóbal Arias, Ernesto Pérez Astorga, Imelda Castro y Citlali Hernández (Morena), y Claudia Edith Anaya Mota (PRI).

Los legisladores recordaron que la próxima semana las tres candidatas a la CEAV asistirán al Senado para presentar sus propuestas de trabajo y también serán cuestionadas sobre cómo realizarán su labor. Por este motivo los funcionarios recogieron las preguntas de las asociaciones civiles para también hacerlas a las aspirantes.

Además, Kenia López Rabadán, presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado, dijo que antes de que termine el actual periodo de sesiones ordinario se elegirá al nuevo titular de la CEAV por mayoría calificada

