AMLO: Estela de Luz, un “monumento a la corrupción”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene ganas de poner una placa en la Estela de Luz —obra construida en la Ciudad de México con motivo del Bicentenario de la Independencia— donde se señale que esa edificación es un “monumento a la corrupción”.

El mandatario expresó este comentario luego de rechazar las protestas de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), quienes no se presentaron a la discusión para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020; el Presidente puso de ejemplo la Estela de Luz para criticar cómo los gobiernos panistas utilizaban los recursos públicos.

“Nada más que revisen un poco los antecedentes. ¿Qué hacían ellos?, ¿o ya se les olvidó cómo aprobaban el presupuesto?, ¿cómo destinaban el presupuesto a gastos superfluos? Si hasta tengo ganas de ir a poner una placa ahí en Reforma (...) en la Estela de Luz, le quiero ir a poner una placa: ‘Monumento a la corrupción’”, dijo.

Aseveró que hay documentos para comprobar cuánto iba a costar la Estela de Luz en un inicio y cuánto terminó costando. “Pero eso ya se les olvidó (a los panistas), a mí no se me olvida. Yo perdono, pero no olvido”, concluyó el Presidente.

maot