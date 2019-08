Estamos lejos de una colombianización, afirma Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que México aún está muy lejos de los índices de violencia que presentó en los años 80 Colombia y agregó que está cercana la fecha de regresar la paz y la tranquilidad a nuestro país.

“Estamos muy lejos de los niveles de violencia que caracterizaron una época de ese país hermano latinoamericano. Tenemos plena confianza en que está cercana la fecha en la que podremos regresar la paz y la tranquilidad al país, no estoy hablando de buenos deseos, no obstante que haya acontecimientos con nivel de barbarie como el que conocimos en Coatzacoalcos que hemos conocido en otros estados como Guanajuato y Jalisco y contamos gracias al respaldo del Congreso de la Unión con un instrumento de la Guardia Nacional que le va a dar capacidad al Estado mexicano para garantizar la paz y la seguridad”, aseguró Durazo.

En conferencia de prensa al participar en la reunión plenaria de los diputados de Morena en San Lázaro, Durazo aseguró que el problema de la inseguridad no se generó de un día para otro, por lo que sería iluso pensar que se va a resolver de la misma manera y aceptó que hay un déficit en los elementos de la Guardia Nacional.

“Si este problema no se generó de un día para otro sería iluso suponer que lo vamos a resolver de un día para otro, pero contamos ya con la Guardia Nacional, nuestro reto es el corto plazo, que la dimensión de la Guardia Nacional es todavía insuficiente para garantizar los niveles de seguridad que demandamos los mexicanos”, asentó.

Reconoció que en este momento en el combate a la delincuencia tienen un déficit y no han logrado bajar los índices de incidencia criminal, pero presumió que ya se logró acotar la tendencia de crecimiento en la mayoría de los delitos.

“Con las medidas que ha venido tomando este gobierno tenemos la certeza de que vamos a darle buenos resultados a la ciudadanía, así en este momento estemos en déficit, es cierto, no hemos logrado bajar, como nos habíamos propuesto, los índices de incidencia criminal, pero también podemos decir que hemos logrado, en este tiempo, acotar la tendencia de crecimiento, no hay un crecimiento en la mayoría de los delitos, no obstante el carácter importante de algunos eventos criminales”, determinó.

Elementos insuficientes

Explicó que la dimensión que tiene la Guardia Nacional todavía es insuficiente para garantizar los niveles de seguridad, actualmente dio a conocer que hay desplegados 60 mil elementos y se busca terminar el 2019 con 80 mil.

Durazo adelantó que se requieren desplegar 150 mil elementos para el 2021, pero también aceptó que no es proceso sencillo el reclutamiento de elementos de la Guardia Nacional pues llevan un proceso de capacitación de entre 5 y 7 meses dependiente el perfil.

“Requerimos 150 mil y esos que nos faltan no podemos reclutarlos un día de la calle y llevarlos al siguiente día a la calle, tenemos que pasarlos por un proceso de capacitación que se lleva entre 5 y 7 meses dependiendo del perfil del recluta, pero así como tenemos la meta y el respaldo presupuestal para cumplir con 80 mil elementos desplegados al final de año vamos a tener desplegados 150 mil a fines del 2021, por eso tenemos confianza en la capacidad del gobierno para regresar la paz y la tranquilidad”, definió.