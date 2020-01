No habrá imposiciones en la 4T y se escuchará a los pueblos indígenas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no puede existir una oposición a su gobierno, puesto que está sirviendo al pueblo y se comprometió a que durante su mandato no habrá imposiciones y siempre escuchará a las comunidades indígenas.

"Si fuera minoritario, opresor, se tendrían todas las razones, pero nosotros estamos representando un gobierno honesto, democrático, humanista y no vamos a cometer ninguna arbitrariedad. No va a haber imposiciones, no vamos a cometer los errores que se cometieron en el pasado, vamos siempre a escuchar a todos, vamos a escuchar al pueblo. No vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, que vivan pueblos originarios de México", dijo.

Al encabezar un diálogo con los pueblos Náhuatl, Mazahua, Otomí, Matlazinca, Tlahuica y población indígena migrante en el municipio de Texcoco, Estado de México, el mandatario comentó que aquellos que no creían que la cuarta transformación sería posible sin levantar las armas están nerviosos y por eso asumen actitudes conservadoras.

"Lo que quisieran algunos que se consideran de izquierda, es que nosotros hiciéramos lo mismo que antes para poder señalarnos. Ellos no creían que se iba a lograr la transformación de forma pacífica, que solo se podía transformar por la vía armada, pero se demostró con trabajo de la gente, de muchos años de perseverancia, que sí se pudo y ahora los que pensaban que no lo íbamos a lograr, están desquiciados, los veo nerviosos y a veces asumen actitudes de los conservadores".

Andrés Manuel López Obrador enfatizó que el fraude electoral ya es delito grave y quien cometa actos ilegales durante los procesos electorales será consignado sin derecho a fianza.

"Ya es delito grave el fraude electoral, se va a terminar con esa práctica que tanto daño le hizo al país, la compra de voto, el reparto de despensas, de frijol con gorgojo, ya no se usarán los recursos para apoyar partidos políticos o candidatos y quien no actúe con legalidad en las elecciones irá a la cárcel sin derecho de fianza", reiteró.

Las rechiflas y gritos de "fuera, fuera, fuera" apenas y dejaron escuchar al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien reconoció que existe una deuda histórica con las comunidades indígenas por lo que celebró el programa de Universidades por el bienestar impulsado por la 4T.

"La desigualdad en las comunidades indígenas es una de nuestras deudas históricas, más de 43% de esta población no ha logrado terminar la educación primaria, hoy, con las Universidades Benito Juárez, el presidente ratifica su apuesta para formar a las presentes y futuras generaciones. Gracias por considerar al Estado de México en esta propuesta", comentó.

Entre consignas como "Presos políticos, libertad" y "La patria no se vende, se ama y se defiende", Ernestina Ortiz Pérez, representante del pueblo Tlahuica pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se les despoje de recursos naturales, que se suspenda la construcción de la carretera Naucalpan - Toluca, que se respeten sus maneras de organización y sus sistemas económicos como el trueque.

"Señor presidente desde hace cinco siglos nos han despojado de nuestros recursos naturales, nos han dividido las tierras para desarrollar carreteras como la de Naucalpan - Toluca, solicitamos que se impida un daño mayor. Requerimos servicios de luz eléctrica así como agua potable y que se respeten nuestros sistemas económicos".

La mujer que habló en representación de los pueblos Náhuatl, Mazahua, Otomí, Matlazinca, Tlahuica y población indígena migrante exigió a la 4T que no otorgue concesiones de agua a empresas trasnacionales y culminó dando su voto de confianza al gobierno de López Obrador.

"Pedimos que las concesiones de agua queden en manos de los pueblos indígenas, para preservar y restaurar el patrimonio biocultural de nuestros pueblos. Los pueblos indígenas hemos vivido por más de cinco siglos el despojo, la injusticia, la marginación y la represión, confiamos que con usted, esto termine y podamos empezar a construir nuestro futuro y recuperemos algo de lo mucho que se nos ha quitado", finalizó.

cev