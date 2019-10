Con los de Enfrente: La resaca del "culiacanazo"

Durante el más reciente programa de "Con los de Enfrente", periodistas de EL UNIVERSAL y Milenio intercambiaron opiniones respecto al operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, en donde se detuvo y posteriormente se liberó a Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán.

En su participación, Juan Pablo Becerra-Acosta señaló que el tema del operativo fallido lo divide en dos partes: por un lado, el gabinete de seguridad y el Presidente tomaron la única decisión que podían tomar en esas circunstancias, “había muchas amenazas, ya habían amenazado a las familias de los militares y podía haber una matanza terrible, había amenazas de volar dos pipas en el centro (de Culiacán), entonces creo que la decisión fue la correcta”, dijo.

Por otra parte, el subdirector Editorial de Milenio afirmó que “Alfonso Durazo tiene que renunciar, él es el responsable incluso por ley de ese gabinete de seguridad, fue un desastre, es increíble que diga que ni siquiera sabía él. El Presidente aparentemente estaba incomunicado, entonces él (Durazo) era el responsable”.

Por su parte David Aponte, Director Editorial de EL UNIVERSAL, dijo que también a él le gustaría dividir el tema en dos partes: por un lado lo que nos mostró este evento es que el narcotráfico -en este caso el cártel de Sinaloa- tiene una logística que se desarrolló ese día pero que está muy bien pensada.

Precisó el tipo de armas usadas por los narcotraficantes, montadas en las camionetas utilizadas por el cártel de Sinaloa.

Por otra parte, Aponte se refirió al gabinete de seguridad de quien dijo “no hay una narrativa coherente”, precisó que se realizó un ejercicio periodístico en el que se dieron seis versiones y “todavía no nos queda claro qué ocurrió”, dijo.

Durante su intervención, Maité Azuela señaló que el escenario es de total incertidumbre.

La colaboradora de Milenio afirmó que “la operación y estrategia que trae el crimen organizado es contrastante con la falta de estrategia que trae el Estado y no solamente me refiero a la Guardia Nacional, porque no sabemos cuál fue el papel que jugaba. Hoy sigue sin presupuesto la Guardia Nacional, todo el presupuesto lo tienen la Sedena en términos de Ejército y Marina".

“No tienen, a diferencia del crimen organizado, una reacción que evidencie que ya están trabajando de forma articulada”, dijo.

