Científicos defienden permanencia de fideicomisos ante diputados

Ante diputados, una decena de directores de centros de investigación en matemáticas, ciencias biológicas, tecnología, astronomía, defendieron los fideicomisos con los que se financia su investigación científica, y la posibilidad legal con la que hoy cuentan para obtener recursos autogenerados.

Más aun, pidieron a los legisladores aumentar la inversión y cumplir el sueño de incrementar el presupuesto a 1% del Producto Interno Bruto (PIB) para ciencia y tecnología.

En Parlamento Abierto para analizar los fondos de ciencia y tecnología, luego de que por decreto presidencial se ordenara la extinción de todos los Fideicomisos no creados por ley o sin reglas de operación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), refrendó, en voz de José Antonio Ruiz Martínez director de Consulta y Estudios Normativos, que los 26 fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico ya fueron exceptuados de esa desaparición.

Empero, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, cuya bancada insistió hace dos semanas en extinguir 44 fideicomisos, entre ellos algunos de Conacyt por presunta opacidad y corrupción, aseguró que no hay decisión tomada.

“No llegamos con alguna predisposición sobre alguno de los fideicomisos, queremos revisarlos, su pertinencia, su transparencia, los apoyos que por ahí se canalizan y la conclusión será, bueno, que son buenos instrumentos, que deben de seguir, o algunos tendrán que modificarse, algunos desaparecerán”, advirtió.

Empero eso no significa que no deba invertirse más en ciencia y tecnología, dijo, en tanto que los coordinadores del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla; del PRD, Verónica Juárez y la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, repudiaron recortes a ciencia y tecnología.

Del encuentro se ausentó la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, pero ante los legisladores una decena de directores de centros de investigación detallaron cómo la mayoría de los Fideicomisos son fiscalizables por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) buena parte ni siquiera reciben recursos públicos y los órganos de gobierno revisan y toman las decisiones de gasto, por lo que no hay opacidad o discrecionalidad.

Por eso, Edmundo Gutiérrez Domínguez, director general del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) agradeció dar marcha atrás a la extinción de 26 centros de investigación del sistema Conacyt pero pidió a los diputados “que nos ayuden a un incremento, siempre hemos estado soñando con el 1% para ciencia y tecnología y no ha ocurrido, (que)se sensibilicen, entiendan que la ciencia y tecnología están para servir al país “.

El INAOE trabaja con cuerpos astronómicos y con electrónica, “danza a las orillas del universo, generamos conocimiento y hacemos investigación, pero no se les olvide que no podemos hacer todo, necesitamos la vinculación para que el trabajo se vea y se beneficie la sociedad…en décadas los centros no hemos recibido incremento; sin embargo, nosotros sí hemos aumentado nuestro rendimiento”.

La extinción de los fideicomisos no se justifica, y tampoco la cancelación de la posibilidad de obtener recursos autogenerados o donaciones de terceros, pues no se reciben recursos federales “en otras palabras no le cuestan al erario” planteó Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Los centros importan porque generan conocimiento útil, rendimos cuentas y “no son opacos”, expuso al recordar que por ley cada centro tiene un fideicomiso que aunque pequeño permite complementar y potencializar los recursos presupuestales que reciben y transparentar los recursos que se generan.

Víctor Manuel Rivera Mercado, del Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) destacó que con el Fideicomiso se complementa el financiamiento de investigaciones, becas, formación de recursos humanos.

Los resultados son evidentes, expuso, en un Programa de maestría en estadística e investigación para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), o bien, el impuso al proyecto Matemorfosis para, junto con otras instituciones, promover las matemáticas en el país.

Además se ha impulsado el Congreso Matemático de las Américas el más importante de la región y el segundo más importante a nivel internacional, “ofrecemos soluciones para problemas del país” por ejemplo en alianza con el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) “para mantenimiento preventivo de pozos y campos inteligentes”.

María del Carmen Pozo de la Tijera, de El Colegio de la frontera sur (Ecosur), expuso que su Fideicomiso ha impulsado proyectos sobre reservas comunitarias mayas, evaluación de posibles vectores del virus del ébola en México, tuberculosis en zonas de alta marginación, y mantiene un millón de especímenes en colección pero con alto costo de mantenimiento.

Silvio Guido Lorenzo Marinone Moscheto, del Centro de Investigación y Educación Superior de Ensenada, Baja California, destacó por su parte que tampoco se recibe en el Fideicomiso ningún recurso presupuestal, sólo autogenerados, pero es auditable y gracias a ello se generan especialistas en estudios del océano, presta sus servicios a Pemex, realiza estudios sobre medio ambiente, sustentabilidad.

Eugenia del Carmen Lugo Vázquez Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del estado de Jalisco (CIATEG) destacó los proyectos agropecuarios y de innovación tecnológica en 28 entidades, sirven para becas y certificaciones.

José Cruz Pineda Castillo, del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi), uno de los 26 centros del Conacyt , pidió “podemos desarrollar tecnologías de la cuarta revolución industrial. No descuidemos lo importante en el futuro pata ofrecer productos tecnológicos, tengan confianza en que lo podamos hacer”.

MAOT