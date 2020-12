Balneario de Oaxtepec será albergue para enfermos Covid-19 no graves: IMSS

Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), enfermos de Covid-19 en condición no grave, podrán recibir cuidados médicos durante su cuarentena en el Centro Vacacional Oaxtepec a partir del lunes 21 de diciembre, informó el Instituto.

Esto, con el propósito de cortar las cadenas de contagio y no exponer a familiares de enfermos de Covid-19 que presenten alguna comorbilidad. Los pacientes sean candidatos al traslado a Oaxtepec se ubicarán en los módulos de enfermedades respiratorias o Triage Respiratorio de las unidades médicas del IMSS en la Ciudad de México.

Para ello, se les realizará una prueba de confirmación rápida de Covid-19 y si el paciente cumple con los criterios señalados, serán invitados a confinarse en el albergue, procediendo a levantar el registro correspondiente para recibir a los pacientes en una fecha y hora programada con anticipación.

El Centro Vacacional Oaxtepec en coordinación del IMSS reconvirtió las instalaciones con el objetivo de brindar estancia -durante el periodo de la enfermedad- a trabajadores y derechohabientes confirmados con Covid-19 en condición estable y sin comorbilidades.

“La primera etapa que inicia el lunes 21 de diciembre, el Centro Vacacional Oaxtepec recibirá a los primeros 20 pacientes, quienes tendrán, sin costo, los servicios de hospedaje, alimentación, actividades de resiliencia, lavandería y limpieza, entre otros, así como cuidados del personal médico y de enfermería las 24 horas, para seguimiento en un ambiente amigable que propicie la recuperación”, señaló el Seguro Social.





Los criterios para tener acceso al Centro son: tener entre 18 y 50 años de edad, presentar síntomas leves de Covid-19 de manejo ambulatorio – no amerita hospitalización -, habitar con personas consideradas de alto riesgo o no tener condiciones de aislamiento domiciliario, no requerir cuidados médicos especiales, o ser personas con discapacidad independientes, entre otros.

“El tiempo de aislamiento en el Centro Vacacional Oaxtepec será de 14 días a partir de la fecha de inicio de los síntomas del padecimiento, si al cumplir ese periodo ha cursado sin fiebre por 72 horas, no requiere uso de medicamentos y si presenta mejoría de los síntomas respiratorios; las salidas serán confirmadas por el médico responsable y notificado a través de protocolos del Instituto”, concluyó el IMSS.





Foto: Especiales

También lee: Rebasa CDMX las 20 mil muertes por Covid-19; hay 290 mil 051 casos confirmados

rdmd