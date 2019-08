AMLO resalta riqueza cultural de Oaxaca; “aquí la música es como la vida misma”, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el estado de Oaxaca es uno de los lugares con mayor cultura en el mundo, y muestra de esto es la calidad y cantidad de bandas de viento que hay en toda la entidad, y en las que participan niños y adolescentes.

En su segundo día de gira por Oaxaca, el mandatario difundió un video en sus redes sociales donde consideró que no creía que existiera una región en el mundo con tantas bandas de viento como las hay en los pueblos de Oaxaca, y señaló que “aquí la música es como la vida misma”.

Este sábado por la tarde el mandatario fue recibido por al menos cuatro bandas de vientos que lo esperaban desde temprano para saludarlo en su paso rumbo a la comunidad de Villa Alta, localizada en la sierra norte del estado.

“La cultura es el distintivo de Oaxaca y no me quiero ir de Villa Alta si no escucho una pieza de estos jovencitos, de estos niños y de sus maestros. En todos estos pueblos, que son de la cultura zapoteca, mixe, pero en todos los pueblos de Oaxaca hay bandas de viento, es algo extraordinario. Lo he venido diciendo, y lo seguiré diciendo, Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo y tiene entre otras características, el amor por la música, y desde niños aprenden a tocar instrumentos y participan en la bandas”, comentó en la grabación.