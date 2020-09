Amaga AMLO a opositores: “No vamos a dar tregua”

Veracruz, Ver.— Ante las manifestaciones en contra de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los opositores que se preparen, porque no les dará tregua y seguirá hacia adelante la transformación de la vida pública del país.

Previamente a la llegada del Presidente a una evaluación de programas del Bienestar en el Museo Naval, integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa) se enfrentaron, con arengas de rechazo, a trabajadores petroleros, quienes a través de porras defendieron al Titular del Ejecutivo federal.

“¡Fuera López!”, gritaban los integrantes de Frenaaa en el puerto jarocho. “¡Obrador! ¡Obrado! ¡Obrador!”, gritaron los petroleros con mayor fuerza y cuyo número de voces dominó al grupo opositor, mientras el Mandatario nacional llegaba en su camioneta negra al Museo Naval.

En su discurso, López Obrador dijo: “Somos perseverantes, tercos, necios en el buen sentido de la palabra, por eso, que se preparen los conservadores, que se preparen nuestros opositores, porque no vamos a dar tregua”.

El Jefe de Estado refirió que no darán ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso: “Vamos hacia adelante, hacia la transformación de México, que se olviden del antiguo régimen corrupto, de injusticias y privilegios, haremos una patria nueva, vamos a la Cuarta Transformación”.

Acompañado por el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán; del gobernador Cuitláhuac García, y del titular del Bienestar, Javier May, el Presidente destacó los apoyos y programas que su gobierno destina a las personas más humildes y que más lo necesitan. Destacó que en materia de seguridad, en Veracruz los delitos como el homicidio doloroso y la extorsión han disminuido.

Más tarde, en Córdoba, subrayó: “Que sepan mis adversarios, los conservadores, que no voy a usar guardaespaldas, tengo mi conciencia tranquila, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, voy a seguir recorriendo el país como siempre, sin protección, con la frente en alto, no tengo nada de qué avergonzarme”.

Va por que Semar controle puertos



Al pedir al Congreso que apruebe su iniciativa para que la Secretaría Marina (Semar) controle las aduanas y puertos del país, el presidente López Obrador dijo a los marinos mercantes que no se preocupen porque no se les quitará el empleo.

“Le digo a los marinos mercantes que no se preocupen, porque les va a ir mejor con esta reforma, habrá trabajo para ellos, se les va a tomar en cuenta, siempre han estado marginados desde que se privatizaron los puertos, se les marginó desde que se acabó con la Marina Mercante”, refirió.

En una breve entrevista al término de la evaluación de los programas en el Museo Naval, criticó que la privatización del sector es el fruto podrido que nos dejó modelo neoliberal.

“A los marinos mercantes (...) no se les va a relegar como sucedía en el periodo neoliberal. Vamos a poner orden en el manejo de los puertos y nadie mejor que el almirante Ojeda, que esa institución tan importante que es la Marina para que se combate a la corrupción en los puertos, para que se combata el contrabando, el ingreso de drogas, sobre todo de fentanilo, que son tan dañinos para los jóvenes.

“Por eso hemos tomado la decisión de que los puertos los maneje a la Marina y he enviado una iniciativa de reforma al Congreso que espero se apruebe para sanear los puertos”, dijo.

En un video publicado en sus redes sociales, el Presidente recalcó que se revisarán los contratos leoninos por medio de los cuales se entregaron a particulares los puertos del país con poco beneficio para la hacienda pública. Dijo que su gobierno será respetuoso de la legalidad y no cometerá ninguna arbitrariedad.