Acusa senadora a Porfirio Muñoz Ledo de tener rencor y odio

La senadora Malú Mícher (Morena) acusó al diputado Porfirio Muñoz Ledo de estar lleno de odio y rencor, de ahí sus acusaciones en contra del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

EL UNIVERSAL publicó una entrevista en la cual el diputado Porfirio Muñoz Ledo acusó a Ebrard Casaubon de utilizar a Mario Delgado para hacerse de la dirigencia nacional de Morena y a través de ello posicionarse como aspirante a la Presidencia de la República para el 2024.

“Yo veo que el rencor y el odio están cegando a algunos candidatos, en especial al diputado Porfirio Muñoz Ledo. No ha sido así de parte de Mario (Delgado). Mario (Delgado) ha sido muy respetuoso, Mario no ha tenido ni una sola descalificación, porque cuando empiezan los calificativos y las denostaciones, se extinguen los argumentos”, dijo Malú Mícher.

La senadora que estuvo ayer acompañando a Mario Delgado (que aspira a la dirigencia nacional de Morena) en la reunión que tuvo en León, Guanajuato, señaló que la contienda interna de su partido se trata de una discusión política y no una denostación y acusaciones personales. Las denostaciones, mencionó, no le sirven a Morena.

Martha Lucía (Malú) Mícher, quien en 2015 decidió renunciar al PRD y unirse al Movimiento Progresista que comenzó a encabezar Marcelo Ebrard, defendió que tanto el actual canciller mexicano como el diputado Mario Delgado, han sido hombres de izquierda, con testimonios y acciones de dicha corriente ideológica.

“Ellos realmente han respondido a una realidad, comprometidos con las mujeres, comprometidos con un presupuesto, comprometidos con finanzas, comprometidos con los jóvenes”, expresó.

Y es que Muñoz Ledo, además, acusó a Ebrard de ser un político más apegado a la derecha.

“Los proyectos de izquierda que han encabezado ellos dos, a mí me parece que hablan precisamente de ellos, una persona de izquierda es quien responde a la realidad, no entiendo por qué las denostaciones”, indicó.

Mícher advirtió que una contienda interna llena de descalificaciones no le hace bien a Morena, toda vez que la militancia espera una competencia llega de ideas y propuestas, no odios y rencores personales.

A nadie le sirve esto, aseveró, y la izquierda pierde más sin Marcelo Ebrard. Lo que se debe hacer es contribuir a crear un instrumento de apoyo para que el gobierno de la cuarta transformación se termine de afianzar.

“Eso es lo que somos y no enemigos internos, fuego amigo, eso no contribuye. Yo no entiendo desde dónde habla Porfirio con tanta situación de rencor y odio, y quiere ser Presidente (de Morena), honestamente yo no podría apoyar a una persona que se refiere a sus contrincantes de esa manera”, mencionó.

Malú Mícher expresó que no existe una carrera con rumbo a la candidatura presidencial de 2024, toda vez que Marcelo Ebrard está concentrado en realizar las encomiendas que pide el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo diría que Porfirio no ha entendido, no ha aprendido de las lecciones y las lecciones aprendidas en el partido en donde él estaba antes era ventanear todas las discusiones hacerlas públicas, aquí no es así, Morena no es así, se equivocó de ventanilla”, puntualizó.