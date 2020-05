Política energética impactará a AMLO

Analistas como José Antonio Crespo y Gabriel Guerra coinciden en que al limitarse la participación de grupos privados en energías renovables, se vuelve a enviar el mensaje al exterior de que México no es un país confiable para la inversión, y en el terreno político consideraron que afectará el respaldo de los sectores moderados, como los académicos, los universitarios y los ambientalistas, que en un principio le dieron su apoyo.

José Antonio Crespo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señala que el costo político será a partir de las repercusiones económicas de esa decisión: “Entre sus seguidores eso se lo aplauden porque le han comprado este discurso nacionalista y de la soberanía de los años 70.

“Mucha gente se quedó en esa década empezando por López Obrador, pero cuando empiecen a verse las consecuencias económicas entre los sectores moderados que votaron por López Obrador, pero que creyeron que iba a ser moderado y razonable, y pensaban que su discurso radical era electoral, ellos si se están decepcionado, se ve en las mediciones cómo ha bajado su popularidad.

“Son gente que le dio su apoyo sin ser sus devotos incondicionales, y esto lo aplauden, pero a los obradoristas moderados no les gusta eso porque ven las consecuencias en términos ecológicos”, detalla.

Para el analista Gabriel Guerra, presidente y director general de Guerra Castellanos y Asociados, esto mete ruido en proyectos de inversión existentes con repercusiones legales, vinculadas a los tratados comerciales de los que México forma parte, como el T-MEC y con la Unión Europea.

“En el entorno internacional y en de la imagen de México en el exterior, esto resta, nos pone como un país que apuesta el pasado y que no respeta los acuerdos ya pactados, pero en política interna esto no afecta más que en un sector de la población, México no tiene una cultura ambiental de energías renovables que sea un referente”, subraya.

Gabriel Guerra explica que decisiones como ésta afectan al gobierno con los sectores científicos, los que están más metidos en el medio ambiente.

“Electoralmente no le va a costar, le va a costar en un sector que se ha ido alejando: universitarios, científicos y profesores que votaron por Andrés Manuel López Obrador y a dos años de la elecciones se sienten desencantados”, expone.

Gobernadores del PAN

En tanto, los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) anticiparon mayor desempleo y desaliento a la inversión privada con la decisión de la Secretaría de Energía (Sener) por la que se cancelarán las posibilidades de generación de energía eléctrica limpia y renovable.