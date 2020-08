Población enferma y corrupción, factores para rebasar escenario "catastrófico": López-Gatell

Una población enferma, desigualdad social, deterioro en los servicios de salud y corrupción fueron algunos de los factores que llevaron a México a rebasar el panorama catastrófico que predijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, sobre la pandemia por el Covid-19.

Durante el reporte diario del gobierno federal sobre el Covid-19, el subsecretario recordó que al menos, desde hace 20 años, cerca de 350 mil muertes al año en México se asocian con la mala nutrición y que la población nacional padece de enfermedades como tabaquismo, obesidad, hipertensión y diabetes. Atribuyó a estos y otros factores el impacto de la llegada del Covid-19 a México.

“En el momento que se presentó esta pandemia los países tuvieron que responder con los recursos que tenían y en esos recursos hay que considerar los perfiles de salud de la población y esta grave presencia de enfermedades crónicas asociadas a la mala nutrición, al predominio de productos industrializados de bajo o nulo valor nutricional y altísimo valor calórico es una determinante muy grande”, explicó.

Añadió que otros factores importantes para rebasar los 60 mil muertos por Covid-19 fueron la desigualdad social que ha provocado que quienes viven en la pobreza, la mitad de la población según afirmó, no tienen acceso a los servicios de salud y las limitaciones propias del sector salud como la falta de personal y distribución desigual de los mismos; así como la corrupción.

“El perfil de mortalidad de un país depende mucho de su realidad social y en ella están implicados 40 años de historia de construcción de desigualdad social, no sería descabellado volver a recordar que también en ese deterioro de los servicios de salud estaba muy presente la corrupción”, dijo.

Señaló que el sexenio pasado se tenía prevista la construcción de 317 hospitales mismos que no se construyeron, se iniciaron a sobreprecio, en predios no utilizables, no se equiparon o se construyeron en esquemas de contratación fraudulenta.

cev