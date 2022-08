Pío pide que AMLO sea citado a declarar ante FGR: "sólo mi hermano sabe la verdad"

Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a su abogado que solicite a las autoridades llamar a declarar al mandatario, pues asegura que este siempre tuvo conocimiento de los hechos.

"Sólo hay una persona que sabe toda la verdad y es mi hermano”, le dijo Pío a Pablo Hernández Romo, abogado que así lo contó en entrevista para Radio Fórmula.

Cabe recordar que Pío fue grabado recibiendo dinero, y tras difundirse los videos en agosto de 2020, explicó que eran aportaciones para el movimiento del entonces candidato presidencial, su hermano Andrés Manuel.

Este caso aún no ha logrado esclarecerse, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con la investigación en su contra por presuntos delitos electorales. Sobre el avance de las pesquisas, el abogado Romo Valencia aseguró que no se ha conseguido ningún progreso.

“(Pío) me dijo que ‘el que más está interesado de que se sepa toda la verdad soy yo’. No sólo eso, me dijo que hay una persona que ‘sabe todo y es mi hermano Andrés Manuel López Obrador lo importante es que se le cite a él para tomarle la declaración”, indicó.

El mandatario declaró el pasado 21 de agosto del 2021 tener conocimiento de los videos y la entrega de dinero por parte del exfuncionario del gobierno de Chiapas, David León.

“Claro que voy a pedir que lo citen, me está diciendo mi cliente que eso quiere, yo creo que es algo legal y si todo el mundo quiere saber la verdad de los hechos y si Andrés Manuel dijo eso en una mañanera, claro que hay que pedir que lo citen”, agregó.



“Desde que fue llamado Pío emitió su declaración, desde que revisamos su expediente pidió unos días y se emitió una declaración por escrito”. Y explicó que la investigación se encuentra “congelada“ y se debe esperar a que el Ministerio Público cite a Pío a declarar.

“Debemos esperar, me imagino que nos van a pedir que Pío vaya para allá, él con mucho gusto va a ir y cuando se presente el documento se va a solicitar que vaya a tomar la declaración del presidente de la República”.

El pasado 7 de octubre del 2021 el presidente López Obrador había señalado durante la mañanera que, de ser responsable su hermano por delitos electorales "sería castigado". “Yo no establezco relaciones de complicidad, con nadie ni con los miembros de mi familia”, dijo entonces

