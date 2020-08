Esta tarde, Carlos Loret reveló un par de videos en los que Pío, el hermano del presidente López Obrador, recibe dos paquetes de dinero de manos de David León, en 2015. El video se publica la misma semana en que un material similar fue difundido, donde se observan supuestos sobornos de Emilio Lozoya a senadores panistas.

Parece ser, afirman en redes, la segunda temporada de los videoescándalos, como lo fue en 2004.

Las entregas de dinero, presumiblemente de 400 mil y un millón de pesos, ocurrieron en 2015 y fueron reconocidas por León, quien afirmó que son recursos que recolectó y con los que apoyó a Morena.

El expresidente Felipe Calderón ironizó con el material, al decir "Dime de qué presumes y te diré de qué careces", en tanto que otros usuarios especularon con que AMLO muestre el video en su conferencia mañanera, como hizo con el material de los panistas.

Este es el video:

Acá te presentamos otras reacciones al video:

Macario Schettino:

Garza Onofre:

Julio Astillero



Leonardo Curzio:





Gabriel Guerra:

Es muy sencillo: o aceptamos la validez (no jurídica, pero sí política y mediática) de los videos o no la aceptamos. Pero lo que no se vale es pretender que unos sí y otros no solo porque no nos gustan o convienen.

— Gabriel Guerra C (@gabrielguerrac) August 21, 2020