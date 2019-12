Pide Sánchez Cordero apoyar “sin temor” a gobierno de 4T

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, llamó a los mexicanos a apoyar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, puesto que éste sentará las bases para erradicar la corrupción y vivir en un país honesto.

“Tenemos la gran oportunidad histórica de apoyar con decisión y sin temor la Cuarta Transformación de este país, pues va a asentar las bases de una nación que va a desterrar para siempre la corrupción, y quedará una residencia permanente de la honestidad”, afirmó.

En conferencia de prensa, enfatizó en que éste es y será un gobierno que respete la diversidad de ideas a fin de construir un mejor país: “Las diferentes formas de pensar requieren de un respeto irrestricto, es un valor para mejorar, siempre para construir un país mejor, para sacarlo adelante y para tener una nación de todos, no de unos cuantos.

“Estoy convencida de la Cuarta Transformación, y que la diversidad de ideas, la pluralidad cultural y política de México es necesaria”, afirmó Sánchez Cordero.

La funcionaria aseguró que el respeto de las diversas posturas políticas y culturales es necesaria para alcanzar la paz y armonía que tanto necesitan los mexicanos: “Así podemos construir un mejor país.

“Invitaría a los mexicanos a que juntos construyamos la paz que tanto necesitamos; construyamos la igualdad, equidad y justicia en nuestro país, y busquemos una mejor nación para todos”.

La titular de Segob aprovechó para pronunciarse por que en México exista una regulación de lo que se publica en redes sociales, pues aquellas personas que difunden fake news o dañan la imagen de otro individuo no pueden permanecer impunes y salvaguardarse bajo el argumento de que todos tienen libertad de expresión.

“Es necesario revisar los códigos de ética de las diferentes empresas de redes sociales, no sólo para ellos mismos, sino para los usuarios. Creo que debemos ir avanzando hacia una regulación, porque no es posible que con una supuesta libertad de expresión puedas decir fake news y no te pase nada, o puedas atacar a una persona sin fundamento y no te pase nada”, resaltó.

La encargada de la política interior del país consideró que las redes sociales tienen su lado bueno y malo: “A veces son benditas, [pero en otras ocasiones] tienen una tendencia a polarizar, a hacer una crítica desmedida en ocasiones injustificada y con faltas de argumentación sólida. Al final del día, lo que siempre he sostenido, es que cualquier crítica debe tener argumentos sólidos y creo que en el país debemos buscar eso”, finalizó.