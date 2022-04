Pide PRD al INE anular revocación de mandato

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó ayer ante la autoridad electoral un juicio de nulidad del proceso de revocación de mandato.

Lo anterior, porque el partido considera que hubo utilización de recursos de procedencia ilícita, además de que existió una alta intervención de funcionarios, hecho que, por ley, está prohibido.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, acompañado de la secretaria general del instituto político, Adriana Díaz, además del representante del partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila, entre otros, acudieron hasta la sede del INE para presentar un juicio de inconformidad por la declaratoria de resultados de la revocación de mandato, que se llevó a cabo el pasado 10 de abril.

El lunes por la noche, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo mediante el cual quedó sentado lo que fue el ejercicio participativo: se tuvo una participación de 17.7%, con 16.5 millones de personas que sí salieron a emitir un voto.

De lo que se trata, explicó Zambrano Grijalva, es de exhibir todas las irregularidades que hubo durante todo el proceso, y con ello sentar un precedente para elecciones futuras, de cualquier tipo: “El asunto de fondo es que se violaron muchas leyes y, con ello, se deja un precedente peligrosísimo de que se pueden seguir violando principios básicos de nuestros mandatos y de la Constitución”, declaró.

El perredista alegó que en el proceso de revocación de mandato hubo desacato a las instituciones, a las sentencias del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte; violación por parte del Poder Legislativo a leyes que ahí mismo se elaboraron, discutieron y aprobaron.

Expuso que el mismo día de la jornada electoral, funcionarios se dedicaron a hacer campaña, y peor, el dirigente nacional de Morena se dedicó a trasladar personas a las urnas.

Ello, alertó, es incluso causal de cárcel.

“Se están violando principios básicos de la constitucionalidad, no podemos dejar que quede como algo que no tiene importancia, no queremos que se siente un precedente para próximos procesos, no vamos a permitir que se viole la ley”.

El PRD no busca que se repita la revocación, lo que pretende es que se anule y con ello dejar el precedente, evidencia y aceptación de que se cometieron una gran cantidad de irregularidades por parte de funcionarios.