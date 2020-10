Pide AMLO a opositores no ensalzar la violencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus opositores a la calma, a no hacer apología de la violencia, pero no pudo aguantar la risa cuando hizo referencia a que el martes pasado el fuerte viento en el Zócalo se llevó las casas de campaña del Frente Nacional anti-AMLO (Frenaaa) instalado en plantón.

“Si me van a decir : ‘Señor López’ o ‘Presidente naco’, o peores cosas que me dijo Aguilar Camín, no lo puedo decir aquí, porque fue fuertísimo, pero eso no me importa, no me interesa, eso no me afecta ni al gobierno que represento, lo que debemos evitar es la violencia; lo demás, libre”.

El martes, ante la falta de personas en el plantón del Frenaaa, una fuerte corriente de viento causó que algunas casas de campaña vacías y plásticos colocados sobre ellas salieran volando, video que se viralizó en las redes sociales.

“Ayer [martes] que hubo viento, volaban las casas de campaña y me estaban echando la culpa a mí, que desde aquí tenía unos ventiladores gigantes”, lanzó la carcajada el Ejecutivo, casi hora y media después de que inició su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a opositores, “conservadores”, intelectuales orgánicos e integrantes de Frenaaa a la calma, a protestar de manera pacífica en contra de su gobierno y no hacer ningún tipo de apología de la violencia.

“Quiero aprovechar para llamar a todos, y en particular a quienes encabezan estos movimientos, a que no hagan apología de la violencia, porque he escuchado dos veces a los dirigentes de Frenaaa y es un discurso no sólo incendiario, sino muy destructivo, no sólo por lo que le deseen al prójimo, sino porque ellos podrían hacerse daño con tal de trascender o de afectar a nuestro gobierno”.

Por otro lado, el Mandatario federal respaldó la propuesta del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para hacer una reforma constitucional que empate la consulta popular con la elección intermedia de 2021 y criticó al INE por señalar que ese ejercicio costaría más de 8 mil millones de pesos.

El Titular del Ejecutivo rechazó que la consulta vaya a contaminar la elección intermedia. Además consideró como exageradísimo el costo que proyectó el INE de la consulta.